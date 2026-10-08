Nassr, Suudi Roshn Ligi'nde komşusu Diriyah'a karşı oynayacağı Riyad derbisi öncesinde yıldızlarının çoğunu geri kazandı.

Nassr, yarın cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Diriyah ile karşılaşacak.

Suudi gazeteci Abdülaziz el-Useymi, Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun Portekizli Cristiano Ronaldo ve Joao Felix ile Fransız Kingsley Coman'ı maç kadrosunun başına koyduğunu söyledi.

El-Useymi, "X" sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, bu hafta geçirdiği kas zorlanması sakatlığından iyileşen Fransız savunmacı Mohamed Simakan'ın maça çıkmaya hazır olduğunu da açıkladı.

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Dönen tek isim Simakan değildi; ona, geçtiğimiz dönemde geçirdiği sakatlıktan iyileşen Eymen Yahya da eşlik etti.

Buna karşılık savunmacı Abdülilah el-Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile "Khaleeji 27" olarak bilinen 27. Arap Körfezi Kupası'na katılması nedeniyle yaşadığı yorgunluk sebebiyle Nassr'da forma giyemeyecek. Bu turnuvanın şampiyonu Suudi Arabistan olmuştu.

El-Amri'ye ek olarak, Avustralyalı teknik direktör diğer Suudi oyuncusu kanat oyuncusu Abdurrahman Garib'den de yararlanamayacak.

Hatırlatmak gerekirse Nassr, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetten topladığı 16 puanla Suudi Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; liderliğin sahibi Al-Hilal'in 2 puan, ikinci sıradaki Al-Ittihad'ın ise 1 puan gerisinde bulunuyor.