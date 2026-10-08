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Ronaldo liderliğinde: Al-Nassr yıldızlarını geri kazanıyor, Al-Diriyah karşısında Körfez 27 şampiyonunu kaybediyor

Al Nassr FC
C. Ronaldo
J. Felix
K. Coman
A. Postecoglou
A. Al Amri
A. Ghareeb
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Portekiz
Fransa
Avustralya

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Nassr, Suudi Roshn Ligi'nde komşusu Diriyah'a karşı oynayacağı Riyad derbisi öncesinde yıldızlarının çoğunu geri kazandı.

Nassr, yarın cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Diriyah ile karşılaşacak.

Suudi gazeteci Abdülaziz el-Useymi, Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun Portekizli Cristiano Ronaldo ve Joao Felix ile Fransız Kingsley Coman'ı maç kadrosunun başına koyduğunu söyledi.

El-Useymi, "X" sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, bu hafta geçirdiği kas zorlanması sakatlığından iyileşen Fransız savunmacı Mohamed Simakan'ın maça çıkmaya hazır olduğunu da açıkladı.

Dönen tek isim Simakan değildi; ona, geçtiğimiz dönemde geçirdiği sakatlıktan iyileşen Eymen Yahya da eşlik etti.

Buna karşılık savunmacı Abdülilah el-Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı ile "Khaleeji 27" olarak bilinen 27. Arap Körfezi Kupası'na katılması nedeniyle yaşadığı yorgunluk sebebiyle Nassr'da forma giyemeyecek. Bu turnuvanın şampiyonu Suudi Arabistan olmuştu.

El-Amri'ye ek olarak, Avustralyalı teknik direktör diğer Suudi oyuncusu kanat oyuncusu Abdurrahman Garib'den de yararlanamayacak.

Hatırlatmak gerekirse Nassr, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetten topladığı 16 puanla Suudi Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; liderliğin sahibi Al-Hilal'in 2 puan, ikinci sıradaki Al-Ittihad'ın ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

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