Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus etrafındaki krize siyasi müdahale, Portekiz için büyük sonuçlar doğurabilir. FIFA, ulusal futbol federasyonlarının hükümetler veya diğer üçüncü taraflar tarafından etkilenmesine izin vermiyor. Geçmişte ülkeler bu tür müdahaleler nedeniyle hatta askıya alındı.

Ronaldo ile Jesus etrafındaki kriz bu hafta zirveye ulaştı. Ronaldo, teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz kampından ayrıldıktan sonra, Portekiz siyasetinin de artık duruma müdahil olduğu öne sürüldü. Siyaset cephesinden iki başrol oyuncusu arasında bir uzlaşma sağlanması için baskı yapıldığı belirtildi.

Bu da Portekiz’in FIFA kurallarını ihlal edip etmediği sorusunu gündeme getiriyor. Dünya futbolunun yönetim organının tüzüğünde, bağlı futbol federasyonlarının işlerini bağımsız şekilde yürütebilmesi ve politikalarının üçüncü taraflarca etkilenmemesini sağlaması gerektiği yazıyor. Bu yükümlülüğün ihlali yaptırımlara yol açabilir.

Bu noktada bir askıya alma da ihtimal dışı bir senaryo değil. FIFA, 2008’de Arnavutluk Futbol Federasyonunu ‘ağır siyasi müdahale’ nedeniyle askıya aldı. UEFA da bu kararı aynı şekilde uyguladı. Bunun sonucunda Arnavutluk resmi ya da hazırlık maçı oynayamadı ve ülke UEFA faaliyetlerine katılamadı.

Daha yakın yıllarda da benzer durumlar yaşandı. 2021’de Çad Futbol Federasyonu, hükümetin federasyonun yetkilerini geri çekmesi, geçici bir yönetim organı oluşturması ve futbol federasyonunun ofislerinin kontrolünü devralmasının ardından FIFA tarafından askıya alındı. 2025’te ise benzer bir durumun ardından Kongo da askıya alındı. Askıya alma kararları ancak futbol federasyonu yeniden kendi organizasyonu üzerinde tam kontrol sahibi olduktan ve müdahale sona erdikten sonra kaldırıldı.

Yine de Portekiz’deki durum, ülkenin şu anda Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası’ndan men edilme korkusu yaşaması gerektiği anlamına otomatik olarak gelmiyor. Çünkü siyasi baskı ile bir futbol federasyonunda yetkinin fiilen devralınması arasında önemli bir fark var.

Portekiz siyaseti yalnızca Ronaldo ile Jesus arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyorsa, bu, hükümetin Portekiz Futbol Federasyonunun kararlarını dayatmaya başlamasından ya da federasyonun kontrolünü kendi eline almasından farklı bir şeydir. Önceki örneklerde askıya almalara yol açan da tam olarak bu son tür müdahaleydi.

Bu nedenle Portekiz için şu anda bir askıya alma ihtimali gündemde görünmüyor. Futbol federasyonu bağımsız şekilde faaliyet göstermeye devam ettiği sürece, milli takımın uluslararası maçlardan men edileceğini beklemek için doğrudan bir neden yok. Soru ancak siyasi müdahale, Ronaldo ile Jesus’ı barıştırma girişiminin ötesine geçerse farklı bir hal alır.