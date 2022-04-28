Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman Katalan ekibinde teknik direktörlük yaptığı dönemde karşılaştığı sorunlara ilişkin bir kitap yazabileceğini söyledi.

2022 Dünya Kupası'nın ardından ülkesi Hollanda'nın başına geçecek olan Koeman, Barcelona yönetim kurulundan hiçbir zaman yeterince destek görmediğini ve kırgın olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

"Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca başımıza birçok şey geldi. Covid, bir süre yaşadığımız başkan eksikliği, istediğimiz oyuncuları transfer edememe, finansal fair playin getirdiği problemler, Lionel Messi'nin neredeyse bir günde kaybedilmesi ve transferin bitimine birkaç saat kala Antoine Griezmann'ın takımdan gönderilmesi...

"Barcelona ben ayrıldıktan sonra elbette ki bazı konularda gelişim gösterdi. Önde üç oyuncuyla oynayabilmek için üç farklı oyuncuyla anlaştılar. Karşılaştırma yapmak çok doğru değil ama Barcelona ben görevden ayrıldığımda liderden sekiz puan gerideydi. Şu an fark neredeyse iki katı.

"Xavi'nin görevi de benim kadar karmaşık. Bugün itibarıyla Barcelona'nın gerçeği bu. Takımın eski günlerine dönmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Kulüp şampiyonluk hedefine odaklanmaktan ziyade uzun vadeli düşünmeli. Xavi'ye güvenmeli ve onu desteklemeliyiz.

"Xavi Barcelona için bir efsane ve çok iyi bir teknik direktör. Barcelona'nın bu durumda olmasının sorumlularını sayacak olsak sıra Xavi'ye en son gelir."

Laporta hakkında

"Bir antrenörü göndermek her zaman takımınızın kesinlikle gelişeceği anlamına gelmez. İşler kötü gidiyorsa bunun tek sorumlusu teknik direktörler olamaz. Başkanın beni gönderirken tam olarak ne düşündüğünü bilmiyorum ama umarım bu durumdan ders almıştır ve Xavi'yi destekler.

"Başkan Joan Laporta ile ilişkim hiçbir zaman yeterince iyi olmadı. Başkan ve teknik direktör net şekilde konuşmalı ancak bu konuşmalar basına yansımamalı. Kulüp başkanının teknik direktörünü basın önünde savunması ve desteklemesi gerekiyor. Eğer hocanızı desteklemezseniz, durum daha karmaşık hale gelir."

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