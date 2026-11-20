Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Bosiç ile Al Nassr'daki meslektaşı Avustralyalı Ange Postecoglou, Roshn Suudi Ligi'nde merakla beklenen klasik öncesinde iki takımın ilk 11'lerini açıkladı.

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Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta bugün (cuma) ezeli rakibi Al Nassr'ı Cidde'deki Alinma Stadı'nda ağırlıyor.

Bosiç, Al Nassr karşısında hücumda 4 yabancı oyuncuya güvenmeye karar verdi. Hücum hattının ucunda İngiliz santrfor Ivan Toney yer alırken ona kanatlarda Portekizli Francisco Trincão ile Brezilyalı Wenderson Galeno, ayrıca Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan destek verecek.

Hollandalı teknik adam, Suudi forvet Firas Al-Buraikan'ı ise yedek kulübesinde yanında tutmaya karar verdi. Bu kararda, oyuncunun 2026 Asya'nın En İyileri Ödül Töreni'ne katıldıktan sonra Cidde'ye bugün (cuma) geç saatte dönmesi etkili oldu. Al-Buraikan, törende Yılın Oyuncusu ödülünü Tractor'ün İranlı kalecisi Alireza Beiranvand'a kaptırmıştı.

Bosiç, sağlam savunma duvarına da güvendi. Kalede Senegalli Edouard Mendy yer alırken stoperde Brezilyalı Roger Ibañez ile Türk Merih Demiral görev yapacak. Onlara sağ bekte Said Baatiyya, sol tarafta ise Saad Balobaid destek verecek.

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Orta sahada ise sakatlığını atlatan Fransız orta saha Valentin Atangana normal şekilde sahada olacak, yanında da Ziyad Al-Johani oynayacak.

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Al Ahli'nin ilk 11'i şöyle:

Kale: Edouard Mendy

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Savunma: Said Baatiyya, Roger Ibañez, Merih Demiral, Saad Balobaid

Orta saha: Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana, Eduard Spertsyan

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Hücum: Francisco Trincão, Ivan Toney, Wenderson Galeno

Öte yandan Postecoglou, Al Nassr'ın ön hattında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Suudi Abdullah Al-Hamdan'dan oluşan iki forvetli bir yapıyı tercih etti.

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Bu ikilinin yanında, Portekiz Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi 2027'deki Danimarka ve Galler maçlarının ardından dün (perşembe) Cidde'ye ulaşan bir diğer Portekizli yıldız João Félix de yer alıyor.

Orta sahada Abdullah Al-Khaibari, üçüncü Portekizli Samu Costa ve Brezilyalı Angelo Gabriel ile birlikte görev yapacak.

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Arka bölgede ise Nawaf Al-Aqidi'nin sakatlığı nedeniyle Brezilyalı Bento kalede forma giyecek. Önünde bek pozisyonlarında Nawaf Boushal ve Awad Aman, stoperde ise Fransız Mohamed Simakan ile İspanyol Iñigo Martínez yer alacak.

Al Nassr'ın ilk 11'i şöyle:

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Kale: Bento

Savunma: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Awad Aman

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Orta saha: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Hücum: João Félix, Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo

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Al Nassr, 28 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-mavililer, Al Hilal'in 2 puan gerisinde yer alırken ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde kalıyor.

Al Ahli ise 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla altıncı sırada yer alıyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde bulunuyor.