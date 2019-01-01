Ronaldo: Kendimi geliştirmemek embesillik olurdu

Juventus'un dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği günlerden bahsetti ve başarısının sırrını verdi.

ile birlikte dünyanın en iyi futbolcularının başında gösterilen Portekizli yıldız , başarılı ve uzun kariyerinin sırrını detaylıca anlattı.

34 yaşındaki tecrübeli isim, olağanüstü kariyerine 5 Ballon d'Or ve 5 Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra sayısız kupa sığdırdı ve bunun yanı sıra 700'ü aşkın gol kaydetti. 'da başlayan futbol macerası 'a uzandı ve adını nihayet dünya sahnesine çıkardığı yer de burasıydı. France Football'a konuşan Ronaldo, Sir Alex Ferguson önderliğinde nasıl böyle üretken bir golcü olduğu sorulduğunda şu cevabı verdi:

"Beynimi kullanarak. Biraz olsun aklınız varsa sizden daha iyi olanlara bakar; onları örnek alırsınız. Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand gibi isimlerle dolu Manchester United'da benim de yaptığım buydu. Böyle adamlardan öğrenmezseniz siz bir embesilsinizdir."

"Burada amaç, taklit etmek değil; en iyi olanlardan bazı yönleri alıp kendi kişiliğinize uyarlamaktır. Ben de bunu yaptım. Biraz yeteneğim vardı ve onları izledim. Sir Alex Ferguosun da bana çok şey öğretti. Sadece çalım atıp pas vermekten ziyade gol atabilecek potansiyele de sahip olduğumu fark ettim. Zayıflığı olmayan tam bir oyuncu olmayı düşünmeye başladım. Sağ ve sol ayağımla ve kafamla gol atabilirdim. Ben güçlüyüm ve çok hızlıyım."

"Gerçek bir etik anlayışa ve iyi bir hayat tarzına sahip olursanız 34,5 yaşında dahi bunları yapmaya devam edersiniz."

15 yıllık başarının sırrı: Etik ve disiplin

Ronaldo, en üst seviyeye ulaşmak ve orada kalmak için en gerekli olan şeyin doğru bir zihniyet olduğunu vurguladı ve etik anlayışıdan bir örnek vererek bu durumu şöyle açıkladı:

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"22 Ekim'de gibi oynamayı reddeden ve kalenin önüne otobüs çeken bir takımla oynadık. Gol atmak zordu. Ben de bunu yapamadım ve maç bitiminde çok öfkeliydim. Bu çok normal. En önemli şey takımın kazanmasıdır. Ancak soyunma odasına gittiğimde sakinleştim. Maçtan sonra arkadaşlarla akşam yemeği yedik. Sabaha karşı saat 4'te eve geldim. Uyumadan önce buzlu su içtim. Saat 10'a kadar uyudum ve sonra kahvaltı yaptım. Saat 11'de spor salona gittim. Her gün böyle bir disiplininiz olmazsa 15 yıl boyunca en üst düzeyde kalmayı başaramazsınız."

Yoga ve meditasyonun hayatındaki öneminden de konuşan Ronaldo, ufkunun yıllar içinde genişlediğini belirtti ve şu sıralar eski NBA yıldızı Michael Jordan da dahil olmak üzere, diğer sporlarda 30'lu yaşlardan sonra başarı elde etmiş sporcuları kendine örnek edindiğini söyledi:

"Ondan ve mükemmeliğe erişmiş diğer tüm kişilerden çok şey öğrendim. Sadece sporu kast etmiyorum. Nobel Ödülleri ve insanların icat ettikleri, ürettikleri, yarattıkları, geliştirdikleri hakkında bir şeyler okumayı seviyorum. Diğerleri için Nobel Ödülü neyse Ballon d'Or da benim için aynı anlamı taşıyor. İnsanların neden bir şey icat ettiğini ve bunu nasıl yaptıklarını öğrenmek hoşuma gidiyor. Bu çok önemli ve daha iyi olmam konusunda bana yardımcı oluyor.