Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal şehrinde bulunan Nossa Senhora da Assunção Katedrali, geçtiğimiz cumartesi beklenmedik bir sahneye ev sahipliği yaptı. Yüzlerce turist ve gazeteci, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile partneri Georgina Rodriguez'in düğününe tanık olacaklarını sanarak kapıların önünde toplandı; oysa gerçek tören, futbol yıldızıyla hiçbir ilgisi olmayan sıradan bir çiftin düğünüydü.

Adanın haberlerini takip eden yerel gazete "Jornal da Madeira"nın aktardığına göre, geçtiğimiz hafta boyunca medya ve sosyal medya platformlarında Ronaldo'nun hafta sonu memleketi Madeira'da evleneceğine dair bir söylenti yayıldı. Bu durum, meraklı seyircilerden oluşan büyük kalabalıkların katedrale akın etmesine yol açtı.

Kiliseye girmekte zorluk

Damat Fabio ve gelin Nicole, katedrale vardıklarında eşi benzeri görülmemiş bir manzarayla karşılaştı; kilisenin çevresindeki meydan, dünyanın en ünlü sporcularından birinin hayatındaki tarihi bir ana tanıklık edeceklerini sanan yüzlerce kişiyle dolmuştu. Portekizli gazete, "Çok sayıda medya kuruluşunda çıkan haberlerin ardından, kilise meydanı Cristiano Ronaldo'nun düğününü görme umuduyla toplanan bir kalabalıkla doldu" ifadelerini kullandı.

Portekiz haber kanalı "SIC Notícias", kalabalığın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde yüzlerce seyirci ve gazetecinin kilise girişini kuşattığı görüldü; katedral yönetimi bu sahneyi "daha önce böyle bir şey görmedik" sözleriyle nitelendirdi.

Funchal Katedrali, resmî Facebook sayfasında bir açıklama yayımlayarak durum karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi ve toplanan büyük kalabalıklar nedeniyle "gelinin kiliseye girmekte büyük zorluk yaşadığını" belirtti.

Katedral yönetimi, sonraki bir mesajında "Gelin Nicole ve damat Fabio'ya en iyi dileklerini" sunarak şunları ekledi: "Gazeteciler ve turistler yüzünden sokakta yaşanan büyük kargaşanın ardından, nihayet kilisenin kapılarını kapatıp düğünü olağan bir şekilde kutlayabildik."

Ronaldo'dan gülerek yorum

Bu komik durum, bizzat Cristiano Ronaldo'yu da güldürdü. 41 yaşındaki oyuncu, "Jornal da Madeira" gazetesinin Instagram'da paylaştığı bir gönderiye çok sayıda gülen emoji kullanarak yorum yaptı; bu da söylentinin hiçbir dayanağı olmadığına dair açık bir işaretti.

Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in yıllardır bir ilişkileri olduğu ve çocuk sahibi oldukları biliniyor. Ancak medyada bu konuda süregelen spekülasyonlara rağmen, ikili resmî bir nikâh kıymaya dair henüz herhangi bir plan açıklamış değil.