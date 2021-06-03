Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor: Transferi için PSG ve Manchester United'ın adı geçiyor

İspanyol basını Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin planlamasında bulunmayan Ronaldo'nun ayrılık hazırlığında olduğunu belirtti.

Serie A'da bireysel anlamda oldukça başarılı bir dönem geçiren ve sezonu 29 gol ile tamamlamasına rağmen takımının dokuz sezonluk şampiyonluk serisinin sona ermesine engel olamayan Cristiano Ronaldo hakkındaki transfer iddialarına bir yenisini daha eklendi.

İspanyol basını PSG'nin yıldız oyuncu için düğmeye bastığını öne sürdü.

AS'ta yer alan haberde Ronaldo'nun sözleşmesinin 2022'de sona ereceği hatırlatılırken, Juventus'un 100 milyon euro karşılığında transfer ettiği Portekizli yıldızı gelecek yaz bedelsiz kaybetmemek için bu transfere sıcak baktığı ve Massimiliano Allegri'nin de yılda 31 milyon euro kazanan Ronaldo'nun satışına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Mauro Icardi takası gündemde

Fransa'da şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG bu transfer için Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başlarken, Juventus ile temaslar ise henüz başlamadı. Juventus'un Ronaldo için gelecek 30 milyon euro'luk bir teklifi kabul etmesi beklenirken, PSG'nin bu transfer için Mauro Icardi'yi takas oyuncusu olarak kullanabileceği öne sürülüyor.

Öte yandan İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre ise Juventus bu yaz Cristiano Ronaldo'yu Paul Pogba ile takas etmek istiyor.

Juventus'un Pogba'nın dönüşünü sağlayamaması halinde ise bir başka Manchester United orta sahası Donny van de Beek'e yönelmesi bekleniyor. Ronaldo için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Portekizli yıldızın Euro 2020 sonrasında İtalyan ekibinden ayrılması sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

Daha fazla okuma