Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sona erdirme kararı, Portekiz Milli Takımı kulislerinde tamamen sürpriz olmadı. Zira yeni ortaya çıkan perde arkası bilgiler, teknik direktör Jorge Jesus ile ilişkisindeki ciddi gerginliği gözler önüne serdi; öyle ki Al Nassr'ın kaptanı, emekliliğini açıklamadan önce teknik direktörünün aramalarını üç kez görmezden geldi.

Jesus'a yakın bir kaynağın Suudi " Arriyadiyah " gazetesine verdiği bilgilere göre, iki taraf arasındaki anlaşmazlık bir anda ortaya çıkmadı; aksine, aralarında gerçekleşen toplantılarda tırmandı. Ronaldo yedek kulübesine oturma fikrine karşı duruşunda ısrar ederken, teknik direktör ise önümüzdeki döneme dair vizyonuna uygun biçimde milli takım içindeki rolleri yeniden düzenlemeye hazırlanıyordu.

Kaynak, Ronaldo'nun alışılmış konumundan farklı bir rolü kabul etmeye istekli olmadığını, Jesus ile yaptığı toplantılarda herhangi bir oyuncunun yerine yedek olarak oynamama konusunda ısrar ettiğini belirtti. Teknik direktör ise yaşının ilerlemesi ve teknik seçeneklerinin gelişmesiyle birlikte tecrübeli yıldızın rolünün niteliğini değiştirme ihtimali konusunda netti.

Ronaldo, Jesus'un asıl forvet mevkisinde önceliği Gonçalo Ramos'a vermeye yöneldiğini fark edince gerginlik daha da arttı. Bu durum, Al Nassr kaptanının ilk on birdeki yerini koruma görevini daha zor hale getirecek ve belki de kimi maçlarda onu teknik direktörün planları dışında bırakacaktı.

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Kaynak, Ronaldo'nun milli futbolu bırakma niyetini Jesus'a doğrudan söylemediğini, ancak teknik direktörün aramalarını üç kez görmezden gelerek cevap vermediğini açıkladı. Bu da Jesus'un, oyuncunun kararına dair resmi bir bildirim almamış olsa bile, bu adımı atacağını öngörmesine yol açtı.

Önceki gelişmeler, Jesus'un onun hizmetlerinden yeniden yararlanma isteğine rağmen, mevcut kriz nedeniyle Ronaldo'nun milli takıma dönüşünün zor olduğuna işaret etmişti. Zira teknik direktör, takımı yönetmek için koyduğu ve iki taraf arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan kural ve şartlara bağlı kalıyordu.

İki taraf arasındaki ilişkinin bozulduğuna dair işaretler daha önce de ortaya çıkmıştı. Ronaldo'nun mevcut dönemde milli takım kadrosuna dönüşünün zor olduğu yönünde haberler dolaşırken, krizi bitirecek ve Portekiz'in kaptanını gruba yeniden kazandıracak bir mutabakata varma kapısı açık kalmıştı.

Ancak tarihi gol kralı sonunda tavrını netleştirdi ve perşembe günü "Instagram" ile "X" platformlarındaki hesaplarında paylaştığı bir video aracılığıyla milli takımdan emekliliğini açıkladı. Böylece ülkesinin formasıyla sürdürdüğü ve Portekiz'in tarihindeki en öne çıkan dönemlerden birine tanıklık ettiği 23 yıllık kariyerine nokta koydu.