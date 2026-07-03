Ronaldo: İspanya ile bir mücadelemiz var… Ve bu maç, Hırvatistan karşısında bir dönüm noktası olacak

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Hırvatistan’a karşı büyük zorlukların yaşandığı heyecan verici bir galibiyetin ardından, Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesine ilişkin yorumda bulundu.

Portekiz kaptanı, Luka Modrić'in takım arkadaşlarını eledikten sonra bir sonraki turda İspanya milli takımıyla heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak. Ronaldo, daha önce Özbekistan maçında da kazandığı turnuvadaki ikinci "Maçın En İyi Oyuncusu" ödülünü aldı ve ödülü aldıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol "AS" gazetesine göre Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki bir sonraki karşılaşma hakkında şu yorumda bulundu: "İspanya'ya karşı oynamak mı? Sakin olun! Şimdi iyice dinlenme zamanı, bunun zorlu bir mücadele olacağını biliyoruz."

Ronaldo, yedek kulübesinde otururken hissettiklerini şöyle anlattı: “Dışarıdan izlemek çok daha zor, ama futbol budur.”

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Bugün ne kadar zorlanacağımızı öğrenmemiz gerekiyordu. Bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmak için zorluklara nasıl dayanacağını bilmelisin.”

"Bugünkü maç izleyiciler için çok eğlenceliydi. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik, ikinci yarı ise daha kaotik geçti. Onlar gol attı ve biz biraz gerildik, ancak duygusal dönüm noktası penaltıyı attığımızda geldi. O andan itibaren maç daha kolay hale geldi" diye ekledi.

“Madeira Roketi” sözlerini şöyle tamamladı: “Bazı sürekli zorluklarla karşılaştık, ancak rekabetin özü budur ve yolumuza devam etmeliyiz.”