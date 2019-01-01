Ronaldo tecavüz iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda tecavüz suçlamalarından, babasıyla olan ilişkisine kadar hislerini dile getirdi.

, tecavüz iddialarıyla suçlandıktan sonra 'utanç' duyduğunu söyledi.

Kathryn Mayorga, Ronaldo'nun 10 yıl önce Las Vegas'ta bir otel odasında ona tecavüz ettiğini iddia etmişti. Portekizli yıldız suçlamayı defalarca reddetmiş ve Clark County Bölge Savcılığı bu suçlamayı sadece şüphe doğrultusunda ele alamayacağını açıklayarak, davayı düşürmüştü.

'lu futbolcu, bu suçlamaların hayatını ve ailesi üzerindeki etkisi hakkında ilk kez ITV'ye konuştu:

"İtibarınızı zedeliyorlar, bu çok zor bir durum. Kız arkadaşın, çocukların, ailen var. Dürüstlüğünü sorguluyorlar. Gerçekten çok zor."

Tecavüz iddialarını ilk kez kız arkadaşıyla beraberken gördüğünü açıklayan Ronaldo, "Bir gün evde oturup kız arkadaşımla televizyon izlerken hakkımdaki haberleri gördüm. Merdivenlerden inen çocuklarımı duydum ve kanalı değiştirdim. Çünkü utanmıştım. Cristiano Jr için kanalı değiştirdim çünkü babası hakkında çok kötü bir iddiayla ilgili konuşulanları duysun istemedim. Kendimi yıkılmış hissettim" ifadelerini kullandı.

"Babam kazandığım hiçbir şeyi göremedi"

34 yaşındaki oyuncu, röportajın devamında 2004 Avrupa Şampiyonası'ndan beri katettiği aşamalar hakkında gurur duyduğunu söyleyen babasının görüntüleri gösterildiğinde gözyaşlarını tutamadı:

Haberin devamı aşağıda

"Bu videoyu daha önce görmedim. Özür dilerim. Dünyanın en iyisi oldum ama o hiçbirini göremedi. Ailem, annem, kardeşlerim hatta en büyük oğlum bile kazandıklarıma şahit oldu ancak babam hiçbir şey göremedi."

Babasıyla zor bir ilişkisi olduğundan da bahseden Ronaldo, "Bu röportajın eğlenceli olacağını düşünmüştüm ama ağlamayı beklemiyordum. Bu fotoğrafları hiç görmemiştim. Babamı yüzde yüz tanıdığım söylenemez. Sürekli alkol alıp, sarhoş olurdu. Onunla hiçbir zaman normal bir sohbetim olmadı" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo henüz 20 yaşındayken, babası Jose Dinis Aveiro, hayatının büyük bir bölümü boyunca mücadele ettiği karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.