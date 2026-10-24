Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Roshn Ligi'nde bir golünün kendisine sayılıp sayılmaması konusunda tartışma yaşanan ilk oyuncu değildi; bu durumu ondan önce, geleneksel ezeli rakibi Hilal'in yıldızlarından biri de yaşamıştı.

Nasr, dün cuma günü Mecma'a Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin on birinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Feysali'yi 3-1 mağlup etti.

Maçta Cristiano Ronaldo parladı ve 49. dakikada, vatandaşı Joao Felix'in bir serbest vuruştan gönderdiği ortayı kafayla filelere göndererek Nasr'ın ikinci golünü kaydetti.

Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları, golün Portekizli yıldız aracılığıyla değil, Feysali savunmacısı Andre Giroto'nun kendi kalesine yaptığı kendi kale golüyle kaydedildiğini değerlendirerek bir tartışma başlattı.

Suudi "El-Yevm" gazetesi, Suudi Roshn Ligi'nde bir önceki sezon olan 2024-2025 sezonunda yaşanan benzer bir durumu ortaya çıkardı; bunun mağduru ise o dönem Hilal'in forveti olan Sırp Aleksandar Mitrovic'ti.

14 Eylül 2024'te Hilal, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında Suudi başkentindeki Prens Türki bin Abdülaziz Stadı'nda Riyad'ı 3-0 mağlup etmişti; bu skor Mitrovic'ten gelen iki gol ve Salem el-Devseri'den gelen bir golle gerçekleşmişti.

Maçtan 16 gün sonra, tam olarak 30 Eylül 2024 tarihinde, Suudi Ligi Birliği, Hilal'in ikinci golünü Mitrovic yerine Riyad savunmacısı Yoann Barbet adına kaydettiğini açıkladı.

Birlik, teknik raporların ve televizyon tekrarının topun filelere girmeden önce Riyad savunmacısının vücuduna çarptığını gösterdiğini, bu nedenle golün Sırp forvetten geri alındığını belirtti.

Bu karar, Hilal taraftarları arasında öfkeye yol açtı; özellikle de Mitrovic, bir önceki sezon unvanı kapan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Roshn Ligi gol kralı unvanı için yarıştığından dolayı.

Ronaldo'nun bu sezon da 25 golle gol krallığı unvanını kazanmayı başardığı, ikinci sırada yer alan Ahli forveti İngiliz Ivan Toney'in iki gol gerisinde kaldığı, Mitrovic'in ise sakatlıklar nedeniyle yarıştan çekildiği belirtiliyor.