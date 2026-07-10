Ronaldo ile yeni bir görev… Jesus, Portekiz milli takımının başına resmen geçti

Portekiz Futbol Federasyonu, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya yenilerek son 16 turunda elenmesinin ardından görevinden ayrılan İspanyol Roberto Martínez’in yerine, Jorge Jesus’u A Milli Takım’ın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Portekiz Milli Takımı'nın "X" platformundaki resmi hesabı, Jesus'un bir fotoğrafını paylaşarak "Bugün yeni bir yolculuk başlıyor" yazısını paylaştı.

Portekiz Futbol Federasyonu, takımın Portekiz'deki taraftarları ve medyayı tatmin etmeyen bir performans sergileyerek bu yılki Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından, Jesus'un milli takımı yeniden büyük şampiyonluklar için rekabete döndürmesini umuyor.

Portekiz, 2006 yılındaki turnuvadan bu yana Dünya Kupası'nda yarı finale kalamadı; son yıllardaki en önemli başarıları ise 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanması ve ardından 2019 ile 2025 yıllarında Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasıydı.

Jesus, Portekiz milli takımı yeni bir döneme hazırlanırken görevine başlıyor. 233 maçta 146 golle tarihsel uluslararası gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bir daha hiçbir Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.

Geçen sezonun sonunda Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımından ayrılan Jesus, Ronaldo ile yeniden bir araya geliyor; ancak bu kez uluslararası düzeyde. Milli takım kaptanı henüz emeklilik tarihini açıklamadı.

Kulüplerdeki uzun kariyerinin ardından ilk uluslararası sınav

71 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Portekiz, Avrupa ve Güney Amerika’nın en büyük kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan’ın Roshen Profesyonel Ligi’nde de engin deneyimler edindikten sonra, 3’ten fazla on yılı aşan teknik direktörlük kariyerinde yeni bir aşamaya giriyor.

Jesus, 36 yıllık kariyeri boyunca olağanüstü bir başarı grafiğine sahiptir; Benfica’yı iki farklı dönemde çalıştırmış, ayrıca Sporting Lizbon, Brezilya’nın Flamengo ve Türkiye’nin Fenerbahçe takımlarının da teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Son üç sezonda Suudi Arabistan Ligi’nde görev yapan Jesus, Al-Hilal’ı çalıştırdıktan sonra 2025 yazında Al-Nassr’a transfer oldu.

Buna rağmen, Jesus ilk kez uluslararası düzeyde bir takımın başına geçiyor.

Kariyeri boyunca Jesus, Benfica ile 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, Flamengo ile Brezilya Ligi şampiyonluğu ve Al-Hilal ile Al-Nassr'da Suudi Arabistan Ligi şampiyonlukları olmak üzere toplam 25 şampiyonluk kazandı.

Georgi Jesus’un adı daha önce Brezilya Milli Takımı’nın başına geçme ihtimaliyle anılmıştı; Mart 2025’teki haberlerde, aynı yılın Mayıs ayında Real Madrid’den ayrıldıktan sonra görevi devralan İtalyan Carlo Ancelotti ile birlikte bu pozisyonun en önde gelen adaylarından biri olduğu belirtilmişti.

Jesus, takımı 7 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra 2025-2026 sezonu sonunda Al-Nassr'daki görevini sonlandırmış, ardından Avustralyalı Ange Postecoglou onun yerine takımın başına geçmişti.