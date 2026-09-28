Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktığına göre Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlük görevini teklif etmek için Jose Mourinho ile temasa geçti; ancak Portekizli teknik adam bu teklifi görmezden gelmeye ve Real Madrid'de dostu Florentino Perez'e yardım eli uzatmaya karar verdi.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre Portekiz'in bu teması hassas bir zamanda, geçtiğimiz nisan ayında, Dünya Kupası'ndan önceki haftalarda geldi.

Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ne olursa olsun Roberto Martinez'in Portekiz'in başından ayrılmasının kesinleşmiş görünmesine rağmen, Portekiz Federasyonu erken bir dönemde halef arayışına başladı ve masadaki ilk isim Jose Mourinho'ydu.

Edinilen bilgilere göre Mourinho gerçekten de federasyon yetkililerini dinledi ve bir anlaşmaya varmanın başlangıç noktası olarak milli takımlarla çalışmaya ilişkin koşulları onlarla görüştü; ancak tam da o anda Real Madrid harekete geçti.

Zira Kraliyet Kulübü zor bir dönemden geçiyordu ve başkanı Florentino Perez, çözümün daha önce başarısını kanıtlamış bir teknik adamın geri dönüşünde yattığına karar verdi. Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti ile yaşanan senaryonun aynısıyla Perez, o dönem Benfica'nın teknik direktöründen yardım istedi.

Portekizlinin 12 yıl önce Madrid'den ayrılmasından bu yana Perez ile Mourinho arasındaki ilişkinin hiç kopmamış olmasına ve isminin daha önceki durumlarda da gündeme gelmesine rağmen, başkan ve yardımcısı Jose Angel Sanchez, onun geri dönüş vaktinin geldiğini düşündü.

İşte burada Mourinho gerçek karakterini gösterdi; dost seni asla yarı yolda bırakmaz, ya da en azından Mourinho bırakmadı. Real Madrid'in çağrısına tereddütsüz cevap verdi ve başta Portekiz milli takımı teklifi olmak üzere birçok teklifi reddetti.

Real Madrid, transferi tamamlamak için Benfica'ya serbest kalma bedelini ödedi; Portekiz Federasyonu ise teknik adamın koşullarını anlayışla karşıladı ve hızla, Cristiano Ronaldo ile nasıl başa çıkılacağını çok iyi bilen bir başka seçeneğe, Jorge Jesus'a yöneldi.

Cristiano Ronaldo ile Jose Mourinho arasında bir anlaşmazlık olduğu biliniyor. Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki eski yardımcısı Aitor Karanka, ikiliyi Kraliyet Kulübü'nün soyunma odasında karşı karşıya getiren o gürültülü kapışmanın ayrıntılarını ortaya döktü.

"El Cafecito" programına verdiği önceki bir röportajda, kıvılcımın Kral İspanya Kupası'ndaki Valencia maçının ardından, Mourinho'nun yıldızını sert bir şekilde azarlamasıyla çıktığını, buna karşılık Ronaldo'nun herkesin önünde çökerek ve ağlamaklı bir tonda "Sana bu kadar destek olan bendim" diye cevap verdiğini açıkladı.

Portekiz'in Mourinho'nun kapısını çalması bu ilk değil. 2012 yılında, Real Madrid'in teknik direktörüyken, Portekiz Federasyonu ona Kraliyet Kulübü'ndeki görevine paralel olarak milli takımı çalıştırmayı teklif etmiş, ancak Real Madrid yönetimi o dönemde iki görevin bir arada yürütülmesini reddetmişti.

Bugün ise tüm işaretler, eski Benfica oyuncusu ile Real Madrid başkanı arasındaki ilişkinin mutlak ve tam bir güvenle yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor; Perez'in, takımın son iki sezonda yaşadığı durumu değiştirebileceğine olan inancıyla Zidane ve Ancelotti'ye duyduğu güvene benzer bir güven.







