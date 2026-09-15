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İsim, dişil (şakacı, ironik) Futbolcu Antonio Cassano’ya özgü jest, davranış ya da fikir (kaçamak)

Futbolcu Antonio Cassano bir gün, her ne kadar pek olası görünmese de, gerçekten unutulursa, en azından adıyla İtalyanca söz varlığına girmiş olmasıyla teselli bulabilir. cassanata, 2008’den bu yana en önemli İtalyan sözlüğü Trecani’de bir neolojizm olarak yer alıyor.

Ve Antonio Cassano kariyeri boyunca gerçekten çok sayıda cassanate yaptı. Mesela Real Madrid’de yine forma şansı bulamadığında, teknik direktörü Fabio Capello’yu herkesin önünde taklit etmeyi iyi bir fikir sandığında olduğu gibi.

Ya da Ronaldo Fenomeno ile hangisinin daha fazla kruvasan yiyebileceğine dair iddiaya girdiğinde. Cassano’ya sadece "El Gordito" lakabının takılmış olması, Ronaldo’ya o dönemde Real’de zaten bir süredir "El Gordo" deniyor olmasındandı. Çünkü daha fazla abur cubur yiyebilen kesinlikle İtalyan’dı; Cassano, Real Madrid’deki ilk yedi ayında 12 kilo aldı. Cassano için bile fazlaydı bu. Real’de oynadığı kadar kötü, kariyerindeki hiçbir durakta oynamadı; sadece 18 ay ve dört golün ardından eflatun-beyazlılardaki dönemi sona erdi.

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Real Madrid’in en tuhaf Galactico’su

Cassano, Galacticos döneminin kesinlikle en tuhaf transferi olarak tarihe geçti, hem de Thomas Gravesen’in bile önünde. Danimarkalı futbol açısından yıldızlar topluluğunda zaten hiç yeri olmayan bir isimdi, Cassano ise karakter olarak hiç uymuyordu. İnsan bugün bile Florentino Perez’in Real’deki ilk başkanlık döneminin bu son transferinde aslında ne düşündüğünü merak ediyor.

Elbette Cassano henüz 23 yaşındaydı, kuşkusuz jenerasyonunun en büyük yeteneklerinden biriydi ve Roma’dan Madrid’e 161 maçta 52 gol ve dokuz asistlik sağlam bir bilanço ile gelmişti. Ancak önceki dört buçuk yılda İtalya’nın başkentinde, Roma’da söz sahibi olan gerçekten herkesle papaz olmuştu.

Genç dripling ustasında futbol anlamında bir ruh akrabası keşfeden, onu ailesine küçük kardeşi gibi kabul eden ve evinde kalmasına izin veren kaptan Francesco Totti mesela o dönemde artık onunla konuşmuyordu. Cassano, Totti ile anne babasını çekini çalmakla suçlamış ve ortalığı birbirine katmıştı. Totti’nin, Cassano’dan çok daha fazla kazandığı ve tam da kendi arkadaşını soyması için mantıklı hiçbir sebep bulunmadığı yönündeki argümanı da bu öfkeli genci sakinleştirmeye yetmemişti.

Cassano kaybolan çeki daha sonra arabasında buldu, sadece pantolon cebinden düşmüştü ama artık çok geçti.

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"Hiçbir kurala uymuyordum ve bundan keyif alıyordum": Antonio Cassano, Real Madrid’de

AS Roma, 2004/2005 sezonunda Romalı son şampiyon teknik direktör ve Cassano’nun destekçisi Fabio Capello’nun ayrılığının ardından dört teknik direktör tüketirken, Cassano bunlardan en az birinin istifasından sorumluydu: Rudi Völler, esas olarak kaprisli forvetin taşkınlıkları yüzünden tamamen bezmiş halde, Eylül 2006’da görevde yalnızca 26 gün kaldıktan sonra işi bıraktı. Cassano, Fiorentina’ya karşı ligin ilk maçında saha içinde kavga etmiş ve kırmızı kart görmüştü. Völler onunla konuşmak isteyince de teknik direktörü öylece ortada bırakmıştı. Cassano, 100 bin euroluk rekor cezayı da teknik direktörü de kamuoyu önünde aynı şekilde eleştirdi.

Völler Roma’dan ayrıldı ama diğer teknik direktörlerle de işler çok daha iyi gitmedi. Luciano Spalletti, Cassano’nun Roma’daki son yarım yılında disiplin gerekçesiyle onu Serie A’da 11 kez maç kadrosuna almadı. Buna rağmen o dönem Roma Başkanı olan Rosella Sensi, Cassano’ya yeni sözleşme önerdi; üstelik performansa çok fazla bağlı şartlarla. Cassano ise Sensi’ye herkesin önünde küfürler savurdu.

Kariyeri, gerçekten başlamadan bitmiş gibi görünüyordu; Serie A’daki hiçbir büyük kulübün, zaman zaman Fantantonio ama çok daha sık şekilde düpedüz tamamen deli gibi görünen Cassano’ya en ufak ilgisi bile kalmamıştı.

Sonra Real ve Perez geldi, 5,5 milyon euro bonservis ödedi ve maaşını neredeyse ikiye katladı. Peki Antonio Cassano? Geriye dönüp baktığında, “Her şeyi mahvetmek için her şeyi yaptım. Hiçbir kurala uymuyordum ve bundan keyif alıyordum” diyor. Gerçekten de yeme içme ve diğer alemlerinin yanı sıra (Cassano, evlenene kadar 600 kadınla seks yaptığını söylüyor ve en fazla ilişkiyi de Madrid’de 12 kilo fazla kiloyla geçirdiği 18 ayda yaşadığını iddia ediyor) onun Real’de en çok hatırlanan şeyi, olsa olsa Ocak 2006’da Bernabeu’da giydiği o imkansız kürk mont oldu.

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Antonio Cassano neden bir asi?

Cassano’yu çok yetenekli ama eğitilmesi zor ve skandalları üstüne çeken pek çok futbolcudan ayıran ve onu gerçek bir asi yapan şey, yaptığı onca saçmalığa rağmen aynı anda öz eleştirel ve düşünceli de olabilmesi. cassanate’lerine tamamen bilinçli şekilde teslim oluyor, ne zaman ipin ucunu kaçırdığını biliyor ve belli bir süre sonra da arasını bozduğu insanlardan özür dileyebiliyor. Üstelik kendisini o kadar da önemli görmemesi ve kendine gülebilmesi de ona yardımcı oluyor. Ondan dolayı umutsuzluğa kapılmak kolay ama onu eğlenceli ve sempatik bulmamak neredeyse imkansız.

Mesela Totti ile beş yıl boyunca konuşmadılar, bugün ise yeniden arkadaşlar. Onu önce Roma’da, sonra Real’de destekleyen; herkesten çok şey affeden ama buna rağmen defalarca hayal kırıklığına uğrayan teknik direktör Capello da bugün ondan büyük saygıyla söz ediyor.

Cassano yeteneğini neredeyse hiçbir profesyonel kadar heba etti, otoriteleri kabul edemedi ve kurduğu her şeyi kendi elleriyle yıktı. Ama bunu neredeyse hayranlık uyandıracak bir tutarlılıkla yaptı. Ve yine de büyük bir kariyeri oldu.

Cassano’nun disiplinsizliklerinin, otoritelerle baş edememesinin ya da arkadaşlarına güvenememesinin zor çocukluğundan kaynaklandığını söylemek kolay. Antonio Cassano, Bari Vecchia’da büyüdü; 1980’lerde ve 1990’ların başında burası güney İtalya’daki kentin en yoksul mahallesiydi. Bari Vecchia son yıllarda süslendi püslendi, eski kentin sokakları temiz, dar evler ve bodrumlar yenilendi.

Bugün turistlerin dar sokaklarda dolaşıp liman kentinin tipik makarnası orecchiette’yi şekillendiren nineleri izlediği yer, o zamanlar bir tür girilmez bölgeydi; her gezi rehberinde yankesicilere karşı uyarı vardı. Antonio Cassano işte burada büyüdü, bu sokaklarda futbol oynadı ve ilk kez 13 yaşında çimde oynadığı söyleniyor. Buna inanılır ya da inanılmaz ama o hep sokağın çocuğu olarak kaldı. Babası onunla ilgilenmedi, üvey ağabeyi sigara makinelerini, arabaları ve evleri soydu; bugün bile dışarıda olduğundan daha fazla hapiste. Antonio, altı kez sınıfta kaldığını, sonunda da okula gitmeyi tamamen bıraktığını iddia ediyor.

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Antonio Cassanto, Messi’den önceki Lionel Messi’ydi

Cassano, o 18 Aralık 1999’un farklı geçmesi halinde kendisinin de suçlu biri olacağına inanıyor. O gün, Bari Vecchia’nın kimsesiz çocuğu Antonio Cassano bir anda Fantantonio’ya, El Pibe de Bari’ye dönüştü; Diego Armando Maradona’nın El Pibe de Oro lakabına gönderme yapılıyordu, altını kimse kabul etmiyordu, Cassano’nun kendisi de etmedi, Inter’e attığı bu golden sonra durum buydu.

Kendisi bu mucize golü, topu topuğuyla kontrol ettiği, kafasıyla önüne uzattığı, küçük bir çalımla dünya şampiyonu Laurent Blanc ile Christian Panucci’yi boşa çıkardığı ve sonra 11 metreden golü bulduğu o soloyu, gazeteci Pierluigi Pardo ile birlikte yazdığı otobiyografisinde şöyle anlatıyor: "Perotta pası veriyor, 50 metrelik kusursuz bir pas, topu topuğumla alıyorum, sprintle geri dönen Blanc’ı geçiyorum, topu onunla çapraz koşu yapan Panucci’nin arasından oynuyorum ve ikisini de doğrudan bara yolluyorum. Vuruş yakın köşeye, sonra tribünün bana gittikçe yaklaştığını görüyorum. Sevinci. Ben doğmuştum."

Ve gerçekten de o ana o gün ister statta ister televizyon başında tanıklık eden herkes, burada sadece AS Bari’nin Inter Milan’a karşı 88. dakikada 17 yaşındaki bir oyuncuyla bulduğu o inanılması güç ve muhteşem 2-1 galibiyet golünden daha fazlasının yaşandığını hissetmiş olmalıydı. Bugün bile görüntüleri YouTube’da izlerken insanın tüyleri diken diken oluyor.

O solo. O gol. Tribünün tam anlamıyla kendinden geçişi. Taraftarlar. Ortalarında, artık sahaya dönmek istemeyen o küçük sarışın çocuk.

Antonio Cassano’nun Maradona, Baggio ve Del Piero ile aynı nefeste anılması için Serie A’da ilk 11’de yalnızca bir kez sahaya çıkması yetmişti. Cassano, Messi’den önceki Messi olarak görülüyordu. "Ben prime dönemimde Roberto Baggio, Francesco Totti ve Alessandro del Piero’dan daha iyiydim!" Ancak Cassano kısa süre önce popüler YouTube formatı Viva El Futbol’da, kendi prime dönemine "ne kariyerimde ne de hayatımda ulaştığını" iddia etti.

Cassano, Totti, Del Piero, Baggio’dan ve Cristiano Ronaldo’dan daha mı iyi?

"Daha iyiydim!" "Daha iyi olabilirdim" değil. İtalyanca ile hâlâ biraz sorunlu bir ilişkisi var; hâlâ daha çok memleketinin lehçesini konuşuyor. Bu da sözlerini çoğu zaman biraz daha komik kılıyor ama asla daha az megaloman yapmıyor. Örneğin genel olarak kendisinden daha dahi olan çok az oyuncu bulunduğunu ve daha komple bir beceri setine sahip çok az futbolcu olduğunu kesin bir dille savunduğunda:

Lionel Messi, tabii ki, onun mutlak GOAT’u.

Andres Iniesta ve Zinedine Zidane, orta sahanın sihirbazları.

Ronaldo, Ronaldinho ve Neymar.

Ama sonrasında zaten şu geliyor: “Cassano. Kendimi çok beğeniyordum! Şut atabiliyordum, neredeyse kimsede olmayan son pasım vardı. Fiziksel olarak güçlüydüm. Dahiydim. Büyük kulüplerde de performans verdim. Üstelik hiç antrenman yapmamama ve sürekli beş, altı kilo fazla olmama rağmen.”

Bunu söyleyen kişi, 18 yıllık kariyerinde Real ile tribünden izlediği bir İspanya şampiyonluğu ve Milan’la başrolde olduğu bir Scudetto kazanan, Squadra Azzurra’da ise en çok 2012 Avrupa Şampiyonası yarı finalinden sonra yine donla sevinmesiyle dikkat çeken biri.

"Futbol sadece kupa kazanmak değildir. İş oyunun güzelliğidir"

Ama mesele sadece kupalar değil. Gerçekten de onunla birlikte oynayan şaşırtıcı derecede çok sayıda büyük oyuncu buna karşı çıkmıyor. Francesco Totti, Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic: hiçbiri Cassano’nun muazzam yeteneğini ve ekstra klasını asla sorgulamadı.

Sadece Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo, Cassano’nun fazlasıyla abartıldığını düşündüğü bu iki isim, karşılık verdi. Ronaldo’nun ona bir keresinde sinirle kazandığı kupaların listesini gönderdiği söyleniyor. Mourinho ise bir basın toplantısında alaycı biçimde, Cassano’nun Inter’de “Coppa della Lombardia’yı bile” kazanamadığını söyledi. Cassano buna ancak gülebiliyor.

Onun mantrası şu: "Futbol sadece kupa kazanmak değildir. İş oyunun güzelliğidir."

Ve güzel oyuna çok şey vermemiş gibi de değil. Bari’de, Roma’da ve daha sonra Sampdoria, Milan ve Parma’da sadece birkaç iyi aydan fazlasını yaşadı. İyi dönemlerinde takım arkadaşlarını daha iyi hale getiriyordu, özellikle Samp onun sayesinde kalite olarak muazzam bir sıçrama yaptı ve ondan sonra yeniden sıradanlığa gömüldü. Sonunda daha çok bitmeyen kavgalar ve ayrılıklar ön plana çıkmış olsa da Cassano, neredeyse iki on yıl boyunca İtalya futbolunun en belirleyici ve en sevilen figürlerinden biriydi. Ve adı bir sözlükte yer alıyor. CR7’ye karşı gerçekten de onu öne geçiren şey bu.



