Ronaldo için… Portekiz, Özbekistan karşısında “zafer formülüne” başvuruyor

Portekiz Milli Takımı’nın İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası’nda Özbekistan karşısında ilk galibiyetini elde etmek amacıyla “zafer formülünü” uygulamaya karar verdi.

Portekiz Milli Takımı, Çarşamba günü Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak puan kaybına uğradı. Maçta “Avrupa’nın Brezilyası” olarak anılan takımın hücumda bariz bir yetersizlik sergilediği görüldü.

Portekizli “Record” gazetesi, Martinez’in bu hücum eksikliğini gidermek amacıyla Özbekistan maçında Al-Nasr’ın yıldızı João Félix’i ilk 11’de oynatmaya karar verdiğini yazdı.

Portekiz Milli Takımı, önümüzdeki Salı günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan ile karşılaşacak.

Gazete, İspanyol teknik direktörün, Portekiz milli takımının Kongo karşısında (7) Dünya Kupası tarihindeki en az şut sayısını kaydetmesinin ardından, João Félix'in forvet hattında yer almasının Ronaldo liderliğindeki hücumu canlandıracağını düşündüğünü belirtti.

Ronaldo ve João Félix ikilisi, geçtiğimiz sezon Suudi Roshen Ligi’nde en çok öne çıkan isimlerdi ve Al-Nassr’ı 7 yıl aradan sonra Roshen Ligi şampiyonluğuna taşıdılar.

Bu ikili sayesinde Ronaldo, geçen sezon Roshen Ligi’nde 28 gol attı; João Félix ise 20 gol atıp 13 gol pası vererek turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Ronaldo’nun, Portekiz milli takımının Dünya Kupası’ndaki ilk maçının ardından geniş çapta eleştirilere maruz kaldığı ve hatta bazılarının İspanyol teknik direktörden onu gelecek maçlarda yedek kulübesinde tutmasını talep ettiği belirtilmelidir.