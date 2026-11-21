Al Nassr'ın Al Ahli karşısında aldığı yenilgi, Roshn Suudi Ligi yarışında sıradan bir tökezleme değildi. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabetin tarihindeki en acı gecelerden birini yeniden akıllara getirdi. Al Nassr, 11 yılı aşkın süre önce yaşadığı çöküş senaryosunu bir kez daha yaşadı. Takım öne geçti, yıldızı Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, ardından maç tamamen tersine döndü ve Al Nassr, Al Ahli'nin üç golüyle yeni bir yenilgiye uğradı.

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Al Ahli, 9. haftadan ertelenen ve dün cuma günü Cidde'de oynanan karşılaşmada iki takım arasındaki klasiği 3-1 kazandı. Böylece ligin lideri karşısında değerli bir galibiyet alan Al Ahli, skorda geriye düştüğünde bile dengeleri değiştirebildiğini gösterdi.

Al Nassr karşılaşmaya mükemmel bir başlangıç yaptı. Ronaldo'nun 14. dakikada skoru açmasıyla takımı erken üstünlüğü ele geçirdi ve ev sahibi ekibi geri dönüş arayışının baskısı altına soktu.

Ancak Portekizli yıldız, yalnızca dört dakika sonra farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı ve penaltıyı ikinci gole çeviremedi. Bu an, Al Ahli'ye dengesini yeniden bulma ve maça tutunma şansı verdi.

İlk yarı sona ermeden Brezilyalı Wenderson Galeno, Al Nassr filelerini havalandırarak eşitliği sağladı. Bu golle maç başladığı noktaya döndü ve Al Ahli devre arasına büyük bir moralle girdi.

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İkinci yarıda Al Ahli'nin karakteri çok daha net ortaya çıktı. İngiliz forvet Ivan Toney 71. dakikada ikinci golü kaydetti, Brezilyalı Roger Ibanez ise yalnızca 4 dakika sonra üçüncü darbeyi vurdu.

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Bu galibiyetle Al Ahli, 2008'de başlayan ve 2022'den bu yana mevcut adını taşıyan Suudi Profesyonel Ligi'nde Al Nassr karşısındaki galibiyet sayısını 11'e çıkardı.

2015'teki Al Somah gecesini hatırlatan yenilgi

Cuma günkü yenilginin özel bir tarihi anlamı var. Bu, Al Nassr'ın Profesyonel Lig'de Al Ahli karşısında skoru açmasına rağmen sahadan mağlup ayrıldığı yalnızca ikinci maç oldu.

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İlki, iki takımın 2014-2015 sezonunun 20. haftasında karşı karşıya geldiği 22 Mart 2015 tarihli maçta yaşanmıştı. O karşılaşma, iki kulübün taraftarlarının hafızasında hâlâ canlılığını koruyor.

O gün Al Nassr, Mohammad Al-Sahlawi'nin attığı iki golle öne geçmiş ve önemli bir galibiyete gidiyor gibi görünmüştü. Ancak pes etmeyen Al Ahli, dramatik bir şekilde skoru çevirmiş ve maçı 4-3 kazanmıştı.

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O gecenin tartışmasız kahramanı, üç gol atarak hat-trick yapan Suriyeli yıldız Omar Al Somah'tı. Osama Hawsawi de bir gol ekledi ve ikili, Al Nassr'ın üstünlüğünü koruma çabalarını boşa çıkardı.

Al Nassr'ın üçüncü golünü atan Al-Sahlawi de kendi hat-trick'ini tamamladı, ancak Al Somah'ın parlak performansı maçı Al Ahli lehine sonuçlandırdı. Aradan on yılı aşkın süre geçtikten sonra senaryo, ayrıntılarda farklı olsa da sonuç itibarıyla aynı şekilde tekrarlandı: Al Nassr öne geçiyor, Al Ahli ayağa kalkıyor ve Al Nassr sahadan yenik ayrılıyor.

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Ivan Toney, Al Nassr filelerini sarsmaya devam ediyor

İngiliz Ivan Toney, ertelenen klasikte Al Nassr filelerini bir kez daha havalandırarak bu rakip karşısındaki etkili performansını sürdürdü ve Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'a karşı çıktığı beş maçta gol sayısını dörde yükseltti.

İngiliz forvetin golü penaltıdan geldi ve bu gol, Al Ahli'nin en önemli rakiplerinden biri karşısındaki istikrarlı gol yollarındaki varlığını bir kez daha kanıtladı. Bu bilgiyi Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi aktardı.

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Transfermarkt verilerine göre Al Nassr, Toney'nin ligde en çok gol attığı altıncı Suudi takımı oldu. Al Nassr bu sıralamada, her biri dörder gol yiyen Al Kholood, Damac, Al Ettifaq ve Al Fayha ile aynı seviyede bulunuyor.

Bu kulüplerin önünde, İngiliz forvetten altışar gol yiyen Al Khaleej, Al Riyadh ve Al Fateh yer alıyor. Toney ayrıca Al Hilal ve Al Qadsiah'a beşer gol attı.

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Mane'nin yokluğu Al Nassr'ın yenilgi faturasını kabartıyor

Al Nassr'ın olumsuz istatistikleri klasikteki yenilgiyle sınırlı kalmadı, Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin forma giymediği maçlardaki karnesine de yansıdı. Mane, maç günü sabahı bir çocuğu dünyaya geldiği için mutlu bir ailevi sebeple karşılaşmada yer almadı ve teknik ekip kadrodan ayrılmasına izin verdi.

Bu yenilgiyle Al Nassr'ın, Mane'nin adının kadroda yer almadığı 18 maçtaki mağlubiyet sayısı altıya yükseldi.

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Senegalli oyuncu geçen sezon 12 maçta forma giyememişti. Al Nassr bu maçların beşini kaybederken altısını kazanmış ve yalnızca birinde berabere kalmıştı.

Bu yenilgilerin ikisi Al Ahli karşısında geldi. Bunlardan biri Suudi Süper Kupa finalinde, diğeri ise Roshn Ligi'nin ilk yarısında yaşandı. Bunlara Al Qadsiah karşısındaki iki ve Al Hilal karşısındaki bir yenilgi de eklendi.

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Son klasikte altıncı yenilgi Al Ahli karşısında geldi. Bu maç, Mane'nin bu sezon Al Nassr'da yer almadığı ilk karşılaşma, sarı formayı giydiğinden bu yana ise dördüncüsü oldu.

Buna karşın Al Nassr, Mane'nin takımdaki ilk ve ikinci sezonunda forma giymediği beş maçta hiç yenilgi yaşamadı ve hepsini kazandı.