Ronaldo hücumu yönetiyor... Portekiz'in Özbekistan karşısındaki kadrosunda iki değişiklik

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası 11. Grubunun ikinci turu kapsamında bu Salı akşamı Özbekistan ile oynanacak maçta Portekiz milli takımının hücumunu yönetecek.

Bernardo Silva, Demokratik Kongo ile oynanan ilk maçın aksine yedek kulübesinde yer alırken, onun yerine João Félix ilk 11'de sahaya çıkacak.

Ayrıca, Portekiz milli takımının savunma hattında Ruben Dias ilk 11'de yer alacak ve Kongo maçında forma giyen Tomás Araújo'nun yerini alacak.

Portekiz kadrosunda, 1-1 berabere biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan ilk tur maçına kıyasla başka bir değişiklik yapılmadı.

İspanyol teknik direktör Roberto Martínez'in açıkladığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Costa.

Defans: Cancelo, Diaz, Vega, Mendes.

Orta saha: Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Forvet: João Félix, Neto, Ronaldo.