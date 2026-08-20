Portekizli Cristiano Ronaldo, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında cuma akşamı oynanacak Al Riyad maçı için Al Nassr'ın kadrosuna dahil edilerek takımla yeniden sahaya dönmeye hazırlanıyor. Bu, açılış haftası ile Harameyn'in Hizmetkârı Kupası'ndaki yokluğunun ardından "Global"in kaptanının muhtemel ilk sahne alışı olacak.

Al Nassr, Al Fetih'i farklı bir skorla, temiz bir üçlükle yenerek başladığı kusursuz çıkışı sürdürme arayışıyla Al Riyad'a konuk oluyor. Ev sahibi ekip ise turnuvanın ilk haftasında aldığı mağlubiyeti telafi etme hedefiyle maça çıkıyor.

Postecoglou'nun listesinde 21 oyuncu

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, Al Nassr teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou maç için 21 oyuncuyu kadroya çağırdı; ancak teknik ekip, art arda gelen maçların baskısı altındaki rotasyon politikası kapsamında dinlendirmeyi tercih ettiği için Fransız Mohamed Simakan ve Portekizli Samu Costa listede yer almadı.

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Postecoglou, maç günü kadrosunda izin verilen üst sınıra uymak amacıyla nihai listeden bir oyuncuyu maç öncesinde çıkarmak zorunda kalacak. Tahminler, bu seçimin Abdulmelik el-Cabir, Saad Hakvi ve Rakan el-Gamdi arasında olabileceğine işaret ediyor.

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Al Nassr'ın kadrosunda kalecilerden Brezilyalı Bento Matheus ve Abdulrahman el-Uteybi'nin yanı sıra defans oyuncuları Nawaf Boushal, Salem el-Necdi, Awad Aman, Abdulilah el-Amri, Inigo Martinez ve Nader el-Şarari yer aldı.

Orta sahada Postecoglou, Abdullah el-Hayberi, Sami el-Neca'i, Ali el-Hassan, Abdulmelik el-Cabir ve Angelo Gabriel'i çağırırken; hücum seçenekleri arasında Cristiano Ronaldo, João Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, Abdullah el-Hamdan, Ayman Yahya, Rakan el-Gamdi ve Saad Hakvi bulunuyor.

Al Nassr, Ronaldo ile yeni bir çıkış arıyor

Ronaldo'nun dönüşü Al Nassr açısından önemli bir zamana denk geliyor; zira takım bu sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Ekip, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Fetih'i cevapsız üç golle mağlup etti, ardından Kral Kupası'ndaki yolculuğunu Al Dir'iyye'yi 4-1 yenerek ve son 16 turuna yükselerek sürdürdü.

Ronaldo'nun varlığı, Postecoglou'ya Al Riyad karşısında João Félix, Kingsley Coman ve Sadio Mané'nin yanında ek bir hücum seçeneği sunuyor. Bu durum, Al Nassr'ın hücum hattının ligin ikinci haftasında nasıl bir görünüm sergileyeceğine dair beklentileri yükseltiyor ve Portekizli kaptanın dönüşünü maçın en dikkat çeken başlıklarından biri hâline getiriyor.