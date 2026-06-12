Ronaldo herkese meydan okuyor: Gerçek şampiyonların kimler olduğunu göreceğiz

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine katılmadan önce herkese meydan okudu.

Portekiz milli takımı, Özbekistan, Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yer aldığı grupta yer alıyor. Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki son katılımında ülkesini şampiyonluğa taşımayı hedefliyor.

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Ronaldo, Portekizli "Sport Tv" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "En önemlisi, ayın 17'sinde oynayacağımız ilk maç olacak. Ardından ikinci ve üçüncü maçlardan sonra işler zorlaşacak, fiziksel ve zihinsel yorgunluk birikecek ve sıcaklıklar yükselecek. O zaman bence gerçek şampiyonların kimler olduğunu göreceğiz."

Portekiz kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Onlar arasında yer alabileceğimizi düşünüyorum, ancak daha önce de belirttiğim gibi, bu birçok faktöre bağlı. Çok iyimserim ve her şeyin yolunda gideceğine ve başarılı bir turnuva geçireceğimize eminim."

"Ancak en önemlisi güçlü bir başlangıç: ilk maçı kazanmak, sonra ikincisini, sonra üçüncüsünü, grubu lider bitirmek, sonra her maçı tek tek ele almak. Turnuvaya, kazandığımızı düşünerek girmemeliyiz, aksine adım adım ve sakin bir şekilde ilerlemeliyiz."

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Ronaldo sözlerini şöyle tamamladı: "Yol, üzerinde yürüdükçe inşa edilir, bu yüzden benim için en önemli şey Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yapmak."

Ronaldo ve takım arkadaşları, Çarşamba akşamı grup aşamasının ilk turunda Kongo ile karşılaşarak Portekiz'in turnuva serüvenine başlayacak.



