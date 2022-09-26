'Ronaldo geceleri nasıl uyuyabilir?' - Telefonu Ronaldo tarafından parçalanan 14 yaşındaki otizmli taraftarın annesi konuştu

Ronaldo'nun telefonunu parçaladığı otizmli Everton taraftarının annesi, Portekizli yıldızı cezalandırması için çağrıda bulunuyor.

NELER OLDU? Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda Manchester United'ın Everton karşısındaki mağlubiyeti sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve otizmli bir taraftarın telefonunu parçalayıp ezmişti.

14 yaşında olan otizmli çocuk Jacob Harding’in annesi Sarah Kelly, ünlü futbolcunun oğluna yaptığı saldırı üzerine yasal mücadelesini sürdüreceğini vurgulamıştı. Cristiano Ronaldo daha sonra özür dilemiş ve taraftara stadyumda bir maç izleme teklifinde bulunmuştu. Taraftarın annesi teklifi reddetmiş ve Ronaldo için, "Tanıdığım en kibirli insandı." şeklinde konuşmuştu.

NE SÖYLENDİ? Sarah Kelly The Mirror'a verdiği demeçte konuya ilişkin olarak şu şekilde konuştu: “Umarım sonunda doğru cezayı alır. Davranışı kabul edilemez. Altı ay önce halledilmesi edilmesi gerekiyordu. Oğlum her gün başına gelenleri anlatıyor. Telefonu hala geri gelmedi.”

Kelly, Merseyside Polisi'nin bozuk telefonun onarımını finanse etmesiyle birlikte şunları ekledi: "Bunun için para vermeliydi. Bütün bunlara sebep olan o. Beni şaşırtıyor; 'bir çocuğa saldırabilir ve normal şekilde hayatına devam edebilir' küçük bir taraftara verdiği sıkıntıyı bilerek geceleri nasıl uyuyabilir?”

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun Kelly ailesiyle görüşmeyi teklif ettiği ancak Sarah Kelly'nin bunu kabul etmediği iddia ediliyor. Kelly, "Bize kendisiyle tanışmayı teklif etti ve üzgün olduğunu, yanlış bir şey yapmadığını söyledi. Bu bir özür değil, hakarettir." şeklinde konuştu.

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