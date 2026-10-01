Ronaldo fırtınası Portekiz Milli Takımı'nın hesabını vurdu, kız kardeşi: Ne ekersen onu biçersin!

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında patlak veren krizin yankıları, Portekiz Milli Takımı'nın sosyal medya hesaplarına da uzandı. Milli takımın resmi Instagram hesabının takipçi sayısı birkaç saat içinde binlerce takipçi azaldı.

Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sebebiyle çıkan krizin ardından dün akşam, çarşamba günü, Danimarka'daki Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı. Anlaşmazlığın yankıları da kısa sürede dijital dünyaya taşındı.

Portekiz Milli Takımı'nın Instagram hesabı, krizin patlak vermesinden sonraki 24 saatten kısa bir sürede 400 binden fazla takipçi kaybetti.

Dün akşam, krizin patlak vermesiyle eş zamanlı olarak, Portekizli "A Bola" gazetesine göre milli takımın resmi hesabı yaklaşık 24 milyon 942 bin takipçiye sahipti. Bu sayı bugün ikindi vakti yaklaşık 24 milyon 500 bine düştü.

"A Bola"ya göre sosyal medyada yayılan yorumlar arasında şunlar yer aldı: "Biz Portekiz'i değil, Cristiano Ronaldo'yu takip ediyorduk" ve "Artık Cristiano sayesinde Portekiz'i seviyormuş gibi yapmak zorunda değilim. Bu takımdaki tek iyi oyuncu oydu".

Ronaldo'nun kız kardeşinden tepki

Bu rakamlar, Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro'nun gözünden kaçmadı. Aveiro, milli takım hesabının takipçi sayısındaki düşüşe dair verileri Instagram hesabındaki "Hikâyeler" özelliği üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Elma, paylaşımlarına net mesajlar içeren yorumlar ekledi ve şunları yazdı: "İhanet, soğuk servis edilen bir yemektir... Burada bir şey yapılır, burada bedeli ödenir. İleriye giden yol", ya da yaygın anlamıyla "ne ekersen onu biçersin".

instagram

Bir başka paylaşımında ise şöyle dedi: "İşte buradayız, dünya pek çok tur atıyor".

instagram

Buna karşılık Cristiano Ronaldo, toplam 679 milyon takipçiyle Instagram'da en çok takip edilen kişiler listesinin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Bununla birlikte, Portekizli yıldızın kendi hesabı da son 15 günde, Portekiz Milli Takımı'yla geleceğini çevreleyen son gelişmelerle eş zamanlı olarak 500 binden fazla takipçi kaybı yaşadı.