Manchester United yıldızı, Nisan'da Everton'a 1-0 yenildikleri maçın ardından bir taraftarın telefonunu parçaladı.

Cristiano Ronaldo, Nisan ayında küçük bir Everton taraftarının cep telefonunu parçaladığı için polis tarafından uyarıldı.

Portekizli star, 14 yaşındaki taraftar Jacob Harding'in elindeki telefonu öfkeyle atarken görüntülendi. Polis tarafından sorgulanmadan önce gönüllü bir şekilde küçük taraftardan özür diledi.

Polis, açıklamasında ne dedi?

Polis tarafından yapılan açıklamada: "37 yaşındaki bir adamın, saldırı ve cezai zarar iddiasıyla sorgulandığını ve sorguya gönüllü bir şekilde katıldığını doğruluyoruz."

"İddia, 9 Nisan Cumartesi günü Goodison Park'ta oynanan Everton-Manchester United maçından sonra yaşanan bir olayla ilgili."

"Konu şartlı tedbirle ele alındı ve sonuçlandı."

Ronaldo özür diledi

Olay sosyal medya aracılığıyla kamuya açıldıktan sonra Manchester United forveti, taraftarı Olf Trafford'u ziyaret etme teklifi içeren bir özür açıklaması yayınladı.

"Şimdi karşı karşıya olduğumuz gibi, zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil."

"Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız."

"Taşkınlığım için özür diliyorum ve bu taraftarı bir sportmenlik işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet ediyorum.

Ancak bu teklif, 14 yaşındaki taraftarın annesi tarafından reddedildi.

Annesi açıklamasında, "Biri sokakta ona saldırsaydı ve sonra bizden onunla akşam yemeğine gitmemizi isteseydi, yapmazdık. Sırf o Cristiano Ronaldo diye neden bunu yapalım ki?

"Sanki ona bir iyilik borçluyuz da... üzgünüm, değiliz. Bu polisin ellerinde." diyerek Ronaldo'ya bu konuda sadece polisin iyilik yapabileceğini belirtti.