Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihindeki hayal kırıklığı yaratan isimler listesine katıldı.

Bu durum, Ronaldo'nun bugün Pazartesi günü 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından gerçekleşti.

İstatistik uzmanı "Opta" ağına göre, Ronaldo 8 mağlubiyetle Dünya Kupası tarihinin en çok mağlup olan oyuncuları arasına girdi ve Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carpajal ve Hong Myung-bo ile eşit duruma geldi.





Cristiano Ronaldo, İspanya karşısında Portekiz formasıyla Dünya Kupası'ndaki 27. maçına çıktı.

Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu ve Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası'ndaki toplam gol sayısında en az 25 gol kaydeden ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.



