Ronaldo, Düşler Tiyatrosu'nun büyüsünü yeniden yaşadı

Old Trafford’a dönüş maçını iki golle süsleyen Cristiano Ronaldo, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo’nun Manchester United formasıyla yıllar sonra çıkacağı ilk maç büyük bir heyecanla bekleniyordu. Beklentileri sonuna kadar karşılayan Portekizli yıldız 4-1’lik Newcastle United galibiyetine iki golle katkıda bulundu.

12 yıl sonra yeniden 7 numaralı formayla Old Trafford tribünlerini selamlayan Ronaldo, “büyülü” bir his yaşadığını söyledi.

Ne söyledi?

Maçın ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

“Old Trafford’a dönüşüm bu stadyuma neden Düşler Tiyatrosu dendiğini bir kez daha hatırlattı.”

“Bana göre Old Trafford, inandığınız takdirde her şeyi başarabileceğiniz büyülü bir yer.”

“Takım arkadaşlarım ve tribünlerden gelen müthiş destek sayesinde geleceğe özgüvenle ve iyimserlikle bakıyoruz. Sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız.”

“Premier Lig’e dönmek ve yeniden Manchester United’da oynamak gurur verici. Ama her şeyden önce takıma katkıda bulunduğum için mutluyum.”

“Bastır Şeytanlar!”

"Çok gergindim"

BBC Sport mikrofonlarına da konuşan Ronaldo maç sırasında yaşadığı heyecanı dile getirdi.

“Bu inanılmaz. Yemin ederim, maç başladığında çok gergindim. Maç boyu benim adıma şarkılar söylemelerini beklemiyordum. Belki dışarıya belli etmedim, ama çok gergindim. Harika bir karşılamaydı. Buraya takıma katkı yapmak ve şampiyon olmak için geldim.”

“İngiltere’de futbol dünyanın geri kalanından daha farklıdır, bunu herkes bilir. Dürüst olmak gerekirse burası bir başka. Buraya 18 yaşında geldiğimde bana harika davrandılar, bu yüzden geri döndüm.”

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise Sky Sports’a yaptığı açıklamada Ronaldo’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Cristiano Ronaldo inanılmaz bir skorere dönüştü. Çok iyi bir maç çıkardı. Takımla uyumu iyiydi.”

Norveçli teknik adam, Ronaldo’yu maça yedek başlatmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya şu cevabı verdi:

“Hayır, elbette hayır. Cristiano’nun yeri ilk 11. Hepimiz için keyifli bir gün oldu.”

Şampiyonluk hasreti bitecek mi?

Galibiyetle puan durumunda ilk sıraya yükselen United, beş yıllık kupa hasretine bu sezon nokta koymak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar’ın ligdeki şampiyonluk özlemiyse daha geriye uzanıyor. United, Premier Lig’de son olarak 2012/13 sezonunda ipi önde göğüslemişti.

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