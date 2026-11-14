Portekiz Milli Takımı, Cristiano Ronaldo sonrası dönemine konuk ettiği Danimarka karşısında Braga stadında UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında alınan çarpıcı 4-1'lik mağlubiyetle başladı.

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Maçın ilk 43 dakikasına gol gelmedi; ardından Danimarka kazandığı penaltıyı Pierre-Emile Höjbjerg ile başarılı bir şekilde gole çevirdi.

Danimarka'nın üstünlüğü ikinci yarıda da sürdü ve Rasmus Højlund, 50. dakikada konuk ekibin ikinci golünü kaydetti. Rasmus Højlund 7 dakika sonra geri dönerek kişisel ikinci golünü, Danimarka Milli Takımı'nın ise üçüncü golünü attı.

Joachim Andersen, 75. dakikada Danimarka Milli Takımı'nın dördüncü golünü kaydetti.

Bernardo Silva, 90+3. dakikada Portekiz'in tek golünü kaydederek farkı azalttı ve maç, Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından oynanan ilk karşılaşmalarında Portekiz'in mağlubiyetiyle sona erdi.

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Danimarka puanını 9'a yükselterek Dördüncü Grup'un ikinci sırasına yerleşirken, Portekiz Milli Takımı'nın puanı liderlikte 12'de sabit kaldı.

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Marca gazetesi, maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Portekiz karşılaşmaya belirgin bir soğukkanlılıkla, yavaş ve ağır bir oyunla başladı.

Bruno Fernandes'in sol kanatta konumlanması ve João Félix'in Gonçalo Ramos'un arkasında oyun kurucu rolü üstlenmesiyle, teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri topa hâkim olmayı ya da kendi yarı sahalarından düzenli bir şekilde çıkmayı başaramadı.

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Vitinha ve Neto'nun kaleci Hermansen için hiçbir tehlike oluşturmayan iki uzak mesafeli şutundan sonra Portekiz yavaş yavaş toparlanmaya başladı, topa sahip olma dengesini lehine çevirmeyi başardı ve oyunu rakip yarı sahaya taşıdı.

Ancak Danimarka 38. dakikada bir uyarı gönderdi; atağın başında Damsgaard'ın ofsayt olması nedeniyle iptal edilen bir gol kaydetti. Hemen ardından Rúben Dias, Højlund'un kafa vuruşunu eliyle engellemesi sonucu penaltıya yol açan bir faul yaptı.

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Diogo Costa şutun yönünü tahmin etmeyi başardı, ancak Höjbjerg fırsatı boşa harcamadı ve ağlara giden sert ve yüksek bir şut çıkardı.

Portekiz'in dertlerini artıracak şekilde, Rúben Dias ikinci yarının hemen başında sarı kart gördü ve Galler ile oynanacak kapanış maçında forma giyemeyecek.

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Ancak Portekiz Milli Takımı'nın başına gelen en kötü şey bu değildi. 50. dakikada Damsgaard, topu ceza sahası içinde aldı ve dönmeyi başardıktan sonra uzak direğe bir pas gönderdi; Højlund bu topu tek dokunuşla doğrudan vurdu ve kaleci Diogo Costa kalesini kurtarmak için hiçbir şey yapamadı.

Portekiz, Rúben Neves'in füze gibi bir şutuyla dengesini yeniden kurmaya çalıştı, ancak Hermansen bu topu güçlükle uzaklaştırdı; ardından Neto seken topu kalenin üstüne gönderdi.

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Ancak Højlund başkalarının hatalarını tekrarlamadı; 57. dakikada topu hücum üçte birinde aldı, Renato Veiga'yı geçti ve sağ ayağıyla çıkardığı şutla topu uzak köşeye yolladı. Ofsayt tuzağını bozan Rúben Dias, savunma hattının geri kalanından geride kalmış ve Danimarkalı forveti kurallara uygun bir konumda bırakmıştı.

Hemen ardından teknik direktör Jorge Jesus aynı anda 3 değişiklik yaptı. Palhinha ve Trincão oyuna girdi; Trincão, dokunduğu ilk topu Vitinha'nın pasının ardından kalenin üstüne gönderdi. Ayrıca 7 numaralı formayı devralan Carlos Forbs da oyuna dahil oldu; her ne kadar bir yıl önce Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ermenistan'a karşı oynanan maçta bu formayı daha önce giymiş olsa da.

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Ancak herhangi bir Portekiz kalkışması yerine Danimarka, bitime çeyrek saat kala gol hanesini artırdı; Holmand bir serbest vuruş kullandı ve Joachim Andersen yükselerek topu engellenemez bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Portekiz Milli Takımı uzatma dakikalarında skoru iyileştirmeyi başardı. Forbs sağ kanattan ilerleyip defans oyuncusunu geçti, ardından Hermansen, João Neves'in ceza sahasının göbeğinden çıkardığı şutu önledi; ancak Bernardo Silva seken topu takip ederek ağlara göndermek için orada hazır bekliyordu.