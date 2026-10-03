Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı arasındaki kriz, Avrupa Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 4-2 yenmelerine rağmen Portekiz Futbol Federasyonu'nun ve teknik direktör Jorge Jesus'un hesaplarında dijital bir deprem yarattı.

Cristiano Ronaldo ile milli takım teknik direktörü Jorge Jesus arasındaki kriz, Kopenhag kampında patlak verdi. Ardından Ronaldo kamptan ayrıldığını açıklayarak, teknik direktörün Norveç ve Danimarka karşısında forma giymesine ilişkin varılan anlaşma konusundaki sözlerini tutmadığını ima etti.

Portekizli "Abola" gazetesi, "Ronaldo'nun kararı, hem Portekiz Milli Takımı'nın hem de Jesus'un sosyal medya platformlarındaki hesaplarında eşi görülmemiş bir kanamaya dönüştü" dedi.

Gazete, Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Lizbon'un, Portekiz başkentinin havaalanı yakınına yerleştirilen Ronaldo'ya destek ve Jesus'a saldırı pankartlarıyla "uyandığını", bunun da yükselen taraftar öfkesinin bir ifadesi olduğunu aktardı. Gazete şunları vurguladı: "Portekiz Milli Takımı'nın platformları, krizin patlak vermesinden bu yana yaklaşık iki milyon takipçi kaybetti. Dijital kanama, Danimarka maçının oynandığı perşembe günü zirveye ulaştı; yalnızca 24 saat içinde yaklaşık bir milyon kullanıcı, milli takımın resmî kanallarını takip etmeyi bırakmaya karar vererek, sportif zaferin yaşandığı günü imaj ve itibar yönetimi açısından bir kâbusa dönüştürdü."

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Jesus, Ronaldo ile çatışmasının bedelini ödüyor

Gazete sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktör de tartışmanın etkisinden kurtulamadı; Jorge Jesus, Ronaldo taraftarlarının protesto dalgasını şahsen hissederek kişisel platformlarında 100.000'e yakın takipçi kaybı yaşadı." Abola şunları ekledi: "Bu olgu, taraftarların büyük bir kesimi ile teknik direktörün yönettiği yapı arasındaki kopukluğun boyutunu yansıtıyor; teknik direktör, otelden ayrılırken ve Parken Stadyumu'nda yaptığı kısa röportajın ardından zaten yuhalamaların hedefi olmuştu."









Ronaldo etkilenmedi: Ters yönde bir seyir

Gazete şunları vurguladı: "Cristiano Ronaldo'nun kişisel markası ise aşınmaya karşı korunmuş kalıyor ve küresel gücünü göstermeyi sürdürüyor. Kopenhag'daki kararına ve Madrid'e acil dönüşüne rağmen Portekizli yıldız, takipçi sayısında ciddi anlamda pozitif bir bakiye kaydederek, sosyal medya platformlarında dünya sporunun en etkili ismi olmaya devam etmesiyle konumunu güçlendirdi."

Gazete şöyle tamamladı: "Bu durum, milyonlarca hayranın bağlılıklarını doğrudan kaydırdığını gösterdi; bu hayranlar, Portekiz Milli Takımı ve teknik direktör pahasına oyuncuyu desteklemeyi tercih etti."