Joao Cancelo, uluslararası ara dönemdeki dikkat çeken formunu Portekiz Milli Takımı ile sürdürdü. Danimarka ve Norveç karşısında iki gol kaydeden oyuncu, formunu yeniden bulduğunu doğrularken, Barcelona'ya dönüşe hazırlandığı bu dönemde milli takımdaki en öne çıkan isimlerden biri olarak konumunu güçlendirdi.

Portekiz'in "A Bola" gazetesi, Cancelo'ya dair dikkat çekici bir istatistiği ortaya koydu. Portekizli bek, Cristiano Ronaldo ile birlikte sahada olmadığında gol katkısı açısından daha etkili görünüyor; oysa ikili, Cancelo'nun A Milli Takım'daki 77 uluslararası maçından 56'sında birlikte sahada yer aldı.

Barcelonalı oyuncu, 14 uluslararası golünden 5'ini Ronaldo ile aynı sahada yer almadığı 21 maçta kaydetti. Böylece Portekiz kaptanının yokluğunda gol ortalaması 4,2 maçta bir gole ulaşırken, onun yanında oynadığında bu oran 6,2 maçta bir gol oldu.

Bu rakamlara rağmen Cancelo, Ronaldo'yu övmekten geri durmadı ve milli takımın kaptanının Portekiz için bir sembol olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "O bizim kaptanımız ve milli takımımızın sembolü. Gelmiş geçmiş en iyisi. Herkes onun Portekiz için ne ifade ettiğini ve bu ülkeye neler sunduğunu biliyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyin kuşkusuz mümkün olan en iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Hepimiz durumun sakin bir biçimde ve Cristiano'nun hak ettiği saygıyla çözülmesini istiyoruz." Bu sözler, deneyimli yıldızın milli takımdaki geleceğine dair süregelen tartışmalara bir göndermeydi.

Mütevazı bir başlangıç, ardından patlama

Cancelo'nun Portekiz ile sergilediği bu parlak performans, Barcelona ile sezonuna yaşadığı mütevazı bir başlangıcın ardından geldi. La Liga'nın ilk 5 maçında yalnızca 38 dakika süre alan oyuncu, daha sonra kendisine daha fazla alan bularak takım içindeki etkisini yeniden kazanmaya başladı.

La Liga'daki sonraki iki maçın yanı sıra Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçındaki performansıyla birlikte Cancelo, bu süreçte 258 dakika sahada kaldı ve bu süre içinde bir gol atıp bir asist yaptı.

Portekiz ile sergilediği güçlü performansın ardından, Cancelo'nun Barcelona ile beklenen katkısı daha da önemli görünüyor; özellikle takımın zorlu maçlar serisine yaklaştığı bu dönemde Hansi Flick, önündeki zorlu sınavlara karşı tüm oyuncularının en iyi versiyonuna ihtiyaç duyacak.