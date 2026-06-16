Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak maç öncesinde taraftarlara özel bir mesaj gönderdi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, milli takımının yarın Çarşamba günü Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlamasından önce taraftarlara coşkulu bir mesaj gönderdi.

Portekiz, Dünya Kupası serüvenine Demokratik Kongo ile oynayacağı maçla başlayacak. Bu maç, Kolombiya ve Özbekistan'ın da yer aldığı 11. grupta oynanacak.

Bu, Ronaldo'nun kariyerinde katıldığı altıncı Dünya Kupası olacak; en iyi sonucunu ise 2006'daki turnuvada dördüncü olarak elde etmişti.

Ronaldo, “X” platformundaki hesabından şöyle yazdı: “Bu formayı her giydiğimizde, sanki ilk günümüzmüş gibi aynı gurur, aynı tutku ve aynı sorumluluk duygusu bizi sarar. Yarın, yeni bir bölümün yolculuğu başlıyor.”

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Bu ana ulaşmak için çok çalışıp gayret gösterdik. Artık ülkemiz ve burada ve dünyanın dört bir yanında bize destek veren tüm Portekiz toplulukları için elimizden gelenin en iyisini yapma zamanı geldi. Siz de bizim inandığımız gibi yeteneklerimize inanın.”

Ronaldo’nun Dünya Kupası’nda 22 maçta forma giydiği ve bu maçlarda 8 gol attığı, 2 gol pası verdiği belirtiliyor.