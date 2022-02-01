Sahada sergilediği yetenek ve attığı gollerle bir dönem futbolseverleri büyüleyen Ronaldo Nazario, 'fenomen' lakabının hakkını sonuna kadar veren bir oyuncuydu.

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi önemli takımların formasını giyen Ronaldo, katıldığı bir Twitch yayınında kariyeriyle ilgili pişmanlıklarını dile getirdi.

Ne söyledi?

"Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı mentaliteye sahip olmak isterdim" diyen Ronaldo, Inter'deyken Christian Vieri'yle daha fazla birlikte oynama şansı bulamadığı için üzgün olduğunu da belirtti.

Vieri ile Ronaldo, 2000'lerin başında futbol dünyasının en heyecan verici ikililerinden birini oluşturmuştu. Fakat Ronaldo'nun yaşadığı sakatlıklar Inter taraftarlarını bu ikiliyi bir arada izlemekten mahrum bırakmıştı.

"Sakatlıklar yüzünden birlikte fazla maça çıkamadık, bu çok acı. Vieri, Inter'e benimle oynamak için gelmişti, istediği her kulübe gidebilirdi."

Kariyeri boyunca iki Dünya Kupası kazanna Ronaldo, 1994'teki turnuvada kadroda yer almasına rağmen bir dakika bile süre almamıştı.

"Romario bir pislikti"

Ronaldo o dönemde takımın yıldızı olan Romario'dan şu sözlerle bahsetti:

"Romario ve Bebeto'dan çok şey öğrendim. Benim için birer ilham kaynağı oldular. Bunu söylüyorum, ama Romario pisliğin tekiydi, genç oyunculara ayakkabılarını temizletir ve kahve siparişlerini taşıtırdı."

"Birkaç yıl sonra, 1997'de artık önemli bir oyuncuydum. Ballon d'Or'u kazanmıştım. Copa America için antrenman yapıyorduk, Romario birden bana; 'Hazırlan, bu gece dışarı çıkıyoruz' dedi."

"Otelin duvarını aşmak için bir merdiven bulmuştu. Duvarın diğer tarafında ise bizi bir taksi bekliyordu."

"Otele sabaha karşı 5'te döndük. Ertesi gün antrenmanda çok yorgundum. Romario bunu beni yorup, ilk 11'deki yerimi kapmak için bilerek yapmıştı."

1998'de Dünya Kupası finalini Fransa'ya kaybeden Brezilya, Ronaldo'nun yıldızlaştığı 2002 Dünya Kupası'nda yeniden zafere uzanmıştı.

"En iyisi Benzema"

Ronaldo kendisinden sonraki jenerasyonun yıldızları Messi ve Ronaldo'yu saha dışındaki profesyonellikleri için takdir ediyor.

"Bu jenerasyonun oyuncuları saha dışında bizden daha iyi. Düzgün besleniyorlar ve iyi uyuyorlar. Bizde durum tam tersiydi, kadınlara girmiyorum bile. Aynı mentaliteye sahip olsak neler olurdu, bir düşünün."

"Dünyadaki en iyi santrafor Benzema, buna şüphe yok. Ardından Lewandowski geliyor. Haaland ilerde bir numara olacak, ama şu anda bu ikilinin gerisinde."

"Mbappe de güçlü bir oyuncu. Real Madrid'le 50 milyon euro'ya anlaştığını duydum. Biz kesinlikle yanlış zamanda oynadık."

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