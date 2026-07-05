Ronaldo’dan Balogun’a: Infantino’nun icat ettiği “27. madde” skandalı, Dünya Kupası’nda büyük bir sarsıntıya yol açıyor

Geniş tartışmalara yol açan benzeri görülmemiş bir kararla, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Pazar günü, Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayanarak, ABD ile Belçika arasında oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçından iki günden az bir süre önce, Amerikalı forvet Folarin Balogun’un cezasını kaldırdı.

FIFA’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “27. madde uyarınca, Amerikalı oyuncu Fularin Balogun’a verilen bir maçlık otomatik cezanın uygulanması, bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınmıştır” denildi; ancak Disiplin Komitesi’nin bu istisnai kararı almasına neden olan sebepler hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Monaco oyuncusu, Bosna-Hersek ile oynanan 32'li tur maçında (2-0) savunma oyuncusu Tarik Mehremović'in topuğuna yaptığı sert müdahale nedeniyle oyundan atılmıştı ve bu kırmızı kart nedeniyle Belçika maçında forma giyemeyecekti.

Kararın açıklanmasının hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, “Truth Social” platformu üzerinden FIFA’ya teşekkür ederek, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun “doğru olanı yaptığını ve ciddi bir hatayı düzelttiğini” söyledi; ancak Balugon’un gördüğü kırmızı kart, hakemlik açısından tartışmalı bir karar değildi.

En son 2025 yılında yayınlanan Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi, “disiplin cezasının” "tamamen veya kısmen" askıya alınabileceğini ve "cezalandırılan kişiye bir ila dört yıl arasında bir deneme süresi" uygulanabileceğini belirtir; ancak cezanın kaldırılabileceği belirli koşullar belirtilmediğinden, bu konu tamamen yargı organının takdirine bırakılmıştır.

Fransız “L’Équipe” gazetesine göre, Disiplin Kanunu arşivlerinde 2019 yılından önce bu maddeye dair herhangi bir iz bulunamamıştır; bu da maddenin Gianni Infantino’nun başkanlığı döneminde kabul edildiğini düşündürmektedir.

Bu madde, daha önce Kasım 2025’te, İrlanda maçında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo’nun 3 maçlık cezasının sadece 1 maça indirilmesi için kullanılmıştı; bu sayede Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda forma giyebilmişti.

Ancak Balogun’un cezasının sadece hafifletilmesi değil, tamamen kaldırılması kararı, oyuncuları kırmızı kart gören tüm milli takımların gelecekte aynı maddenin uygulanmasını talep etmesine yol açabilecek tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Bu durum, FIFA’nın disiplin kurallarını uygulama tutarlılığı ve kararlarının dış baskılardan ne kadar bağımsız olduğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Turnuva başından bu yana 3 gol atan Balugun’un, Belçika ile oynanacak kritik maçta forma giymesi bekleniyor; zira onun yokluğu, ABD milli takımının kendi evinde çeyrek finale yükselme hedefleri için ağır bir darbe olacaktı.