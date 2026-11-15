"Ronaldo bunu hak etmiyordu": Portekiz'in "aşağılanmasına" dünyadan tepkiler

Portekiz ile Danimarka maçında efsane Cristiano Ronaldo'nun onurlandırıldığı tören, teknik direktör Jorge Jesus'un takımı için kara bir geceye dönüştü. Braga'da UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada 4-1'lik aşağılayıcı bir yenilgi alan takım için bu gece, maçın başında oluşan o eşsiz taraftar atmosferini de mahveden kara bir geceye dönüştü.

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Sahada olmadığı bu tabloda oyuncular "Ronaldo" isminin ve 7 numaranın yazılı olduğu formalarla çıktı, taraftarlar da skordaki fark açıldıkça kutlama havası ıslıklara ve öfkeye dönüşmeden önce "Teşekkürler kaptan" pankartı açtı.

Dünya basını maçta yaşananları izleyip aktardı; eleştiride en sert olan ise İspanyol Aspor gazetesiydi. Gazete doğrudan bir başlık seçti: "Cristiano bunu hak etmiyordu." Oyuncuların ve taraftarların soğuk töreninin ardından gelen ağır mağlubiyetin, milli takıma 23 yıl hizmet etmiş bir efsaneye yakışmadığını belirtti.

Marca ise Danimarka'yı gerçek törenin sahibi olarak nitelendirdi; bu ifadeyle konukların tam hâkimiyetine ve aslında Ronaldo'ya veda için ayrılması gereken bir gecede attıkları dört gole işaret etti. İspanyol gazetesi ayrıca sonucu Cristiano sonrası dönemin başlangıcıyla ilişkilendirdi ve bunu felaket olarak tanımladı.

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Katalan Sport da hükmünde farklı düşünmedi ve şöyle yazdı: "Cristiano'nun tören gecesinde Portekiz'in aşağılanması." Gazete, efsanenin resmî kutlaması ile takımın, her Portekiz hatasını değerlendiren Danimarkalı konuk karşısındaki tam çöküşü arasındaki çarpıcı çelişkiye odaklandı.

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İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Ronaldo'nun yokluğunda Portekiz'in zayıf performansına odaklandı ve şu başlığı attı: "CR7'siz Portekiz'den kötü bir tablo: Şeytani Hojlund ve dört gol atan Danimarka." Gazete, Norveç'in grupta hâlâ şansını koruduğuna da dikkat çekti.

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Fransız L'Équipe ise geceyi sert bir ifadeyle özetledi: "Yeni bir dönem: Ağır mağlubiyet." Bu ifadeyle Portekiz'in Ronaldo'nun ayrılığından sonraki ilk sınavının, yeni bir neslin umut vaat eden başlangıcıyla değil, Danimarka karşısında net bir çöküşle sona erdiğine işaret etti.

Portekiz'in kendisinde de gazeteler daha nazik değildi. O Jogo, gecenin Ronaldo'yu onurlandırmaya ayrılmış olmasına rağmen bir "kâbusa" dönüştüğünü yazdı. A Bola gazetesi ise "Ne oldu sana Portekiz?" sorusunu sordu ve mağlubiyeti Braga'da bir "aşağılanma" olarak nitelendirdi. Portekizli Público da sert bir paradoksla yorumladı: "Ronaldo tören gecesine katılmadı, Portekiz de yoktu." Bu ifadeyle efsanenin sahada olmayışına ve takımın kendi taraftarı önünde performansının silinip gitmesine işaret etti.

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İngiltere'de BBC Sport sonucu "Portekiz için bir aşağılanma" olarak tanımladı; Guardian Danimarka'nın net üstünlüğüne odaklandı. talkSPORT radyosu ise mağlubiyeti milli takım tarihinde "benzeri görülmemiş bir rezalet" ve Portekiz'in kendi sahasındaki en büyük resmî mağlubiyeti olarak nitelendirdi.

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Tepkiler gazetelerle sınırlı kalmadı. Sosyal medyada "Cristiano Ronaldo'ya asla hakaret etmeyin" sloganı altında Ronaldo'yu destekleyen kampanyalar öne çıktı; "Ronaldo olmadan tören de olmaz" yorumlarıyla, yokluğunun tören gecesinde belirgin bir boşluk bıraktığına işaret edildi.

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Brezilya'da UOL sitesi, tören atmosferi ile ağır mağlubiyet arasındaki çelişkiyi öne çıkardı ve Jorge Jesus'un, takımın yaşadığı savunma sorunlarını kabul etmesine rağmen Ronaldo'nun yokluğunu mağlubiyetin sebebi olarak görmeyi reddettiği açıklamalarını aktardı.

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