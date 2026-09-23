Suudi Arabistan'ın Al Nassr'ının yıldızı Cristiano Ronaldo, önümüzdeki dönemdeki hedeflerini belirledi ve Portekiz Millî Takımı'nı çalıştırmak üzere Jorge Jesus ile yapılan anlaşmayı övdü.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz Millî Takımı ile yeni bir sayfa açıyor. Madeiralı yıldız için işler öngörülemez olsa da, bu belki de son sayfa olabilir.

Teknik kadronun başındaki Jorge Jesus döneminin başında, Portekiz futbol efsanesi, Galler'e karşı UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçtan önce (yarın),bugünden cumaya kadar Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı, Oeiras'taki (Lizbon) futbol şehrinde düzenlenen Portekiz futbol zirvesi kapsamında konuştu.

Portekiz için yeni bir dönem

Ronaldo, önümüzdeki dönemdeki hedefleri hakkında şunları söyledi: "Daha önce bu kadar çok insanla konuştuğumu sanmıyorum. Hedefim iki yönlü: bininci golümü atmak ve UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni bir dönem ve teknik direktör Roberto Martinez'i, kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, özellikle de başka bir ülkeden olmasına rağmen yaptığı çalışmadan dolayı tebrik etmeliyiz. Şimdi herkesin tanıdığı teknik direktör Jorge Jesus var ve işlerin yolunda gideceğinden eminim."

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Ronaldo'ya yöneltilen eleştiriler

Kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında ise şunları açıkladı: "Tamamen açık olamam, diplomatik olmam gerekiyor. Her zaman büyük bir ilgiyle karşılandığımı söyledim, ancak bu yıl bu takdiri en çok hissettiğim yıllardan biri oldu. Beni öldürmek isteyenler var, ama ancak av tüfeğiyle."

Don, sözlerine şöyle ekledi: "Uzun yıllardır futbol oynuyorum ve neredeyse her yerde iyi karşılandım. Bazı kanallar bana saldırmaya ve itibarımı zedelemeye çalışıyor, ancak bir tüfek kullanmadıkça hiçbir şansları yok. O zaman bile, kurşundan kaçarım. Ama buna alışkınım."

Şöyle açıkladı: "Dragão Stadı'nda, rekabet nedeniyle bunu anlayabiliyordum... Luz Stadı'nda ise durum farklı, çünkü görünüşe göre orada oynayamıyoruz, en azından okuduğum bu... Ama altı kişinin beni sevmemesi gerçeği beni rahatsız etmiyor."

Cristiano'nun emeklilik tarihi

Emekliliğinin tarihi hakkında Cristiano şöyle konuştu: "Bilmiyorum, keşke cevabı bilseydim, ama bilmiyorum."

Şöyle devam etti: "Otuzlu yaşlarımın başlarında anı yaşamayı öğrendim, bu yüzden bilmiyorum, ama bunun son yılım olması çok muhtemel. Son maçım olduğunda size haber vereceğim."

EURO 2028'e katılma ihtimali hakkında ise şöyle yanıt verdi: "Sadece şimdiyi düşünüyorum. Birçok insanın şu anda millî takımdaki kariyerimi bitirmemi istediğini biliyorum, ama benim motivasyonum beni görmeye devam etmek isteyen insanlardan geliyor."

1000 gol hayali

1000 gol atma hayali hakkında ise şunları belirtti: "Bunu başaracağımı biliyorum, ama bu bir saplantı değil. Geri kalanı bunun keyfini çıkarmakla ilgili, ama evet, bu rekoru gerçekten kırmak istiyorum."

Jesus'un Portekiz'i çalıştırmasıyla ilgili olarak Ronaldo şunları vurguladı: "Mükemmel bir tercihti. Farklı bir hava, yeni fikirler ve farklı bir konuşma tarzı katıyor. Teknik direktörün de dediği gibi, birçoğu daha önce onunla çalışmıştı, bu da işleri kolaylaştırıyor. Yarın zorlu bir maçımız var. Teknik direktör burada uzun yıllar kalacak ve bunun en doğru tercih olduğunu düşünüyorum."

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Ronaldo'ya Dünya Kupası'ndan sonra millî takımdaki kariyerini bitirmeyi gerçekten düşünüp düşünmediği soruldu ve şöyle yanıt verdi: "Evet, her zaman kararlarımı düşünürüm. Her şeyi düşünürüm. Beni burada gördüğünüz gibi, devam etmeye karar verdim."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Başkan ve teknik direktörle konuştum, ikisi de bana güveniyor. Millî takıma sadece gol atarak değil, bunun yeni bir nesil olması nedeniyle de yardım etmeye devam edebileceğimi düşünüyorum. Ama en önemlisi sahada kalmak ve gol atmaya devam etmek."