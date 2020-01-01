Ronaldo: Beckham tüm zamanların en iyilerinden biri

Brezilyalı Ronaldo, Real Madrid'de birlikte forma giydiği David Beckham ile sosyal medyada bir araya geldi.

Ronaldo Nazario, eski takım arkadaşı David Beckham'ı tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak ilan etti.

Brezilyalı Ronaldo, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla eski takım arkadaşı David Beckham ile sohbet etti. İki futbolcu, 2003'ten 2007 yılına dek forması giymişti.

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İngiliz futbolcu Beckham, takıma ilk vardığı zamanlarda kendisini en sıcak karşılayan ismin Ronaldo olduğunu söylerken, "Gördüğüm ilk insanlardan biri sendin. Soyunma odasına girdiğinde içim rahatladı" şeklinde konuştu.

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Ronaldo ise bu sözlere karşılık İngiliz futbolcudan övgüyle bahsetti:

"Sen inanılmaz birisin. Bana göre tüm zamanların en iyi merkez oyuncularından birisin. Topa dokunma stilin, onu bana bakmadan bile istediğin yere götürebilme şeklin inanılmaz. Bana verdiğin birçok pas için teşekkür etmeliyim."