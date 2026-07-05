Ronaldo basına sert çıktı: 23 yıldır beni yok etmeye çalışıyorsunuz… Sizin yüzünüzden futbolu bırakmayacağım

Portekiz milli takımının kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında Pazartesi akşamı oynanacak İspanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, medyaya sert mesajlar yönelterek, kariyerinin başından beri maruz kaldığı eleştirilere alıştığını vurguladı ve şöyle dedi: “23 yıldır beni yok etmeye çalışıyorsunuz, ama bunun bir yararı olmadığını anladınız. Bu sadece zaman kaybı, defalarca deniyorsunuz ama hiçbir işe yaramıyor.”

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Buna tamamen alıştım. Beni daha çok sevenler de var, daha az sevenler de; bu hayatın bir parçası ve benim de tercihlerim var.”

Portekiz kaptanı bununla da kalmadı, orada bulunan gazetecilerden birine hitap ederek şöyle dedi: “En zor şey sizlerle, ya da bazılarınızla konuşmak; özellikle de beni sevmeyenlerle. Sen de onlardan birisin ve bunu biliyorum. İnsanların yüzlerini çok iyi ezberlerim; birini bir kez görmem, onu asla unutmamam için yeter.”

Ronaldo, 41 yaşına rağmen sahalarda devam etmesinden bahsetti ve bu yaşa en üst seviyede ulaşmanın çok fazla fedakârlık gerektirdiğini vurguladı.

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Ronaldo şöyle konuştu: “41 yaşında oynamak harika bir deneyim, çünkü bu seviyeye ulaşmak çok fazla fedakârlık gerektiriyor. Kariyerim boyunca yaşın getirdiği değişikliklere uyum sağladım ve artık eskisi gibi bir oyuncu olmadığımı biliyorum, ancak değişmeyen tek bir şey var, o da hâlâ gol atıyor olmam.”

Ve şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nı kazanamasam bile, ben yine de Cristiano Ronaldo olacağım. Şampiyonluk benim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve beni en iyi yapmayacak. Emekli olacağım zaman, sizin yüzünüzden değil, kendi kararımla olacak.”

İspanya maçıyla ilgili olarak Portekiz kaptanı, gol atmayı umduğunu ancak milli takımın çıkarını her şeyin üstünde tuttuğunu belirterek şunları ekledi: “Yarın gol atmayı umuyorum. Eğer atamazsam, takım arkadaşlarımdan birinin gol atmasını ve böylece turu geçmemizi diliyorum. Hafızalarda kalacak olan şey turu geçmektir ve İspanya gibi büyük bir takımı yenmek harika olur.”

Ronaldo, konuşmasının sonunda genç İspanyol yıldız Lamine Yamal’ı överek şunları söyledi: “O yetenekli bir oyuncu ve önünde çok parlak bir gelecek var.”