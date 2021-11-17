Eleme grubundaki son maçında Aleksandr Mitrovic’in son dakika golüyle Sırbistan’a 2-1 mağlup olan Portekiz, 2022 Dünya Kupası’na direkt katılma ihtimalini kaçırdı.

2003 yılında millî formayı ilk kez giyen Cristiano Ronaldo, bugüne kadar hiçbir Dünya Kupası’nı es geçmemiş ve bu dev turnuvada dört kez boy göstermişti. Peki Portekiz’i bundan sonra Katar bileti alma yolunda neler bekliyor?

GOAL, bilmeniz gereken tüm detayları derledi.

Ronaldo, 2022 Dünya Kupası’nda olacak mı?

Eğer Portekiz turnuvaya katılım hakkı elde ederse ve Ronaldo da 2022 Kasım’da sağlıklı olursa, efsane oyuncuyu Katar’da izleyebileceğiz. Ancak Portekiz, henüz Katar’daki yerini ayırtamadı.

Turnuva başladığında Ronaldo 37 yaşında olacak, ancak Portekizli yıldız2020 Aralık’ta bu büyük kupayı da özgeçmişine eklemek istediğini belirtmişti:

“Bu zor olacak ama biz genç ve iyi bir takımız. harika bir hocamız [Fernando Santos] var ve bu konuda çok çok olumlu düşünüyoruz.”

“Size birçok kez anlatmış olduğum gibihayalim Portekiz Millî Takımı ile kupalar kazanmaktı. Bunu iki kez başardım ve bu durum beni çok mutlu ediyor.”

“Oynadığım her takımda tüm kupaları kazandım. Ama Dünya Kupası… Bu bir hayal.”

Portekiz, Dünya Kupası’na nasıl katılabilir?

Sırbistan’ın ardından grubunu ikinci tamamlayan Portekiz, Katar’a gidebilmek için Dünya Kupası play-off maçlarını kazanmak zorunda.

Sıralama Takım Puan 1 Sırbistan 20 2 Portekiz 17 17 3 İrlanda Cumhuriyeti 9 4 Lüksemburg 9 5 Azerbaycan 1

Avrupa takımları için ayrılan üç turnuva biletini alabilmek için 12 takım yarışacak. Mini turnuva şeklindeki play-off’lar için kura çekimi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Ayrıca Portekiz, seri başı olan altı takımdan biri konumunda. Dolayısıyla play-off’ta ev sahibi avantajına sahip olacak.

Portekiz play-off’ta hangi takımla oynayacak?

Polonya, Kuzey Makedonya, Avusturya, Çekya, Ukrayna ve Türkiye; Portekiz’in eşleşmesi muhtemel takımlar.

Eğer Portekiz, Polonya ile eşleşirse Ronaldo; bir diğer yıldız golcü Robert Lewandowski ile karşı karşıya gelecek.

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası’nda oynayacak mı?

Evet, Lionel Messi Arjantin formasıyla Katar’daki dev turnuvada mücadele edebilecek. Tabii ki sakatlanmadığı ve sağlıklı kaldığı takdirde.

Ronaldo’nun ezeli rakibi Messi’nin takımı, son olarak Brezilya ile 0-0 berabere kaldı ve CONMEBOL elemelerinden çıkarak Dünya Kupası’na katılım hakkı kazandı.