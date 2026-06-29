Ronaldo: 2002 Dünya Kupası'ndaki saç stilim nedeniyle anne ve babalardan özür dilemek istiyorum

"Fenomen" lakaplı Ronaldo, Arjantin milli takımını 2002 Dünya Kupası'nda, Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvada, finalde Almanya'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa taşıdı.

Ronaldo, ön tarafta "yoğun bir kakül" dışında kafasındaki tüm saçları kazıtarak tuhaf saç kesimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Mevcut Dünya Kupası sırasında "L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda Ronaldo, saç stiliyle ilgili şaka yaptı ve o dönemde birçok çocuğun bu saç stilini taklit etmesine katlanmak zorunda kalan anne ve babalardan özür diledi.

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Her şeyden önce, 2002’deki saç stilim nedeniyle tüm ebeveynlerden özür dilemek istiyorum. O dönemde ciddi bir diz sakatlığıyla boğuşuyordum ve ancak fiziksel ve zihinsel olarak muazzam ve azimli bir çaba gerektiren kapsamlı bir rehabilitasyon süreci sayesinde eski formuma dönebildim.”

Bu Dünya Kupası ve şampiyonluk adayları hakkında ise şöyle diyor: “Fransa, İspanya ve Arjantin mükemmel bir futbol sergiliyor ve son derece rekabetçiler; Almanya ise her zaman bir tehdit oluşturuyor. Bu takımlar, Brezilya’nın şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri.”