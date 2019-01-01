Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'ten Cruzeiro'ya 6 yıllık imza

Ronaldinho'nun 14 yaşındaki oğlu Joao Mendes, Cruzeiro ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolun tarihinin en yetenekli oyuncularından Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, babasının yolundan gidiyor.

Cruzeiro'dan yapılan açıklamada Joao Mendes ile 6 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Joao Mendes 2018 yılında Cruzeiro U13 takımıyla denemelere çıkmış ve beğenilmişti.

Cruzerio'nun iddiasına göre denemeler esnasında Joao Mendes'in Ronaldinho'nun oğlu olduğu bilinmiyordu.

Cruzeiro Altyapı Direktörü Amarildo Ribeiro, Joao Mendes'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Joao Mendes'in forvet ve kanat pozisyonlarında oynadığını belirten Ribeiro, genç futbolcuyu "Hızlı, güçlü ve yetenekli" olarak nitelendirdi.