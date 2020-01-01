Ronaldinho, tutuklanmasının ardından ilk kez konuştu

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da tutuklanmasının ardından ilk röportajını verdi.

'nın ve Milli Takımı'nın efsane ismi Ronaldinho, ağabeyi Roberto ile birlikte sahte evraklarla 'a giriş yaptığı için tutuklanarak hapse girmişti.

32 gün hapishanede kaldıktan sonra cezası 1.6 milyon dolar karşılığında ev hapsine çevrilen Ronaldinho, Paraguay televizyon kanalı ABC Color'a röportaj verdi.

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Olayların ardından ilk kez konuşan 40 yaşındaki efsane şunları söyledi:

"Evraklarımızın resmî olmadığını öğrendiğimizde şok olmuştuk. O zamandan beri amacımız, gerçekleri açıklığa kavuşturmak için adalet sistemi ile işbirliği yapmaktı."

"O andan bugüne kadar her şeyi açıkladık ve bizden talep edilen her şeyi hızla yerine getirerek işleri kolaylaştırdık.”

"Hapishaneye gireceğimi öğrendiğimde adeta tokat yemişe döndüm. Böyle bir şeyi yaşayacağımı asla düşünmezdim. Hayatım boyunca en yüksek profesyonel seviyeye ulaşmaya ve futbolumla insanlara neşe getirmeye çalıştım."

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Hapishanede futbol oynamak için bolca fırsatının olduğunu ve imzalar ve fotoğraflar için sürekli durdurulduğunu söyleyen Ronaldinho, tutuklanmasına ve suçlanmasına rağmen Paraguay halkına karşı hiçbir kötü niyet hissetmediğini ve dinî inancının bu durumda ona yardımcı olduğunu söyledi:

"Bütün Paraguaylıların sıcaklığını, sevgisini ve saygısını ülkeye geldiğim ilk günden bugüne kadar hissetim ve çok minnettarım."

“İnancım var. Her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyorum ve umarım bu yakında bitecek. ”