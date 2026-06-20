Ronaldinho sözleşme imzaladı ve profesyonel futbolcu olarak geri döndü

Ronaldinho, profesyonel futbola geri dönmeye hazırlanıyor. Artık 46 yaşında olan Brezilyalı oyuncu, Serie C’de mücadele eden Ravenna FC ile sözleşme imzalayacak. Bu haberi, La Gazzetta dello Sport ve Sky Sports gibi kaynaklar da aktarıyor.

Ronaldinho’nun kariyeri on bir yıl önce Fluminense’de sona erdiği için bu haber kulağa inanılmaz geliyor. Yine de La Gazzetta ve Sky Sports gibi uluslararası medya kuruluşlarına inanacak olursak, bu haber gerçek oluyor gibi görünüyor. Bu haber, Voetbal International tarafından da yayınlandı.

“Yeni renkler, aynı gülümseme,” diye alıntılanıyor Brezilyalı top sihirbazı. “Tekrar topla dans etmeyi ve Ignazio ile tüm Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir sayfa açmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Futbol benim için her zaman bir neşe kaynağı olmuştur, aynı ruhu Ravenna’ya da taşımak istiyorum.”

Ronaldinho sadece Ravenna’nın oyuncusu olmakla kalmayacak, aynı zamanda kulübün hissedarı da olacak. 2024 yılından beri kulübün sahibi olan Ignazio Cipriani, Ronaldinho’nun gelişinden doğal olarak büyük bir sevinç duyuyor.

“Bu, kulüp için unutulmaz bir an,” diye alıntılanıyor. “Ronaldinho, gençliğimden beri her zaman idolümdü. Umarım onun gelişi, yeni neslin Ravenna’ya aşık olmasını sağlar.”

La Gazzetta, bu nedenle kulübün her maçının, Ronaldinho’yu sahada izlemek isteyen futbolseverler için bir cazibe merkezi olacağını öngörüyor. 23 Haziran’da Miami’de resmi oyuncu tanıtımı yapılması bekleniyor; ardından Ronaldinho, Temmuz ayından itibaren antrenman kampına katılacak. Takımın tam tanıtımı ise Ağustos ayında yapılacak.

“Ronaldinho’nun şu anki önceliği, dün yeni sezon için görevi onaylanan teknik direktör Andrea Mandorlini’ye kendini hazır hale getirmektir. Kulüp, geçen sezon başaramadığı Serie B’ye yükselişi bu sezon ekstra bir ivmeyle gerçekleştirmek istiyor. Plan, mümkün olduğunca çok maç oynamaktır, ancak tek bir maç bile onun futbol destanına yeniden hayat vermek için yeterli olacaktır,” diyor İtalyan basın organı.