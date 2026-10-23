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FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHOAFP
Khaled Mahmoud
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Ronaldinho sahalara sihrin dönüşünü duyurdu: İtalyan derbisinde beklenen bir sahne

Ronaldinho
Ravenna
Serie C
Brezilya
İtalya

Ronaldinho 46 yaşında sahalara geri dönüyor

Brezilyalı yıldız Ronaldinho 46 yaşında yeniden kramponlarını giyiyor. Brezilyalı efsanenin hisse satın aldığı ve "R10" markasının formalarının resmi tedarikçisi haline geldiği İtalyan kulübü Ravenna, 2005 Ballon d'Or ödülünün sahibinin takımla ilk dakikalarını önümüzdeki 15 Kasım'da, İtalya Üçüncü Lig maçları kapsamında Forli takımına karşı oynanacak derbi mücadelesinde geçireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz ağustos ayında, Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın eski oyun kurucusunun takımın formasıyla en az bir resmi maçta yer almasını öngören bir anlaşmaya varılmıştı.

Ravenna kulübü resmi açıklamasında şunları söyledi: "Uzun süredir beklenen tarih nihayet belli oldu. 15 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Brezilyalı efsane, Forli'ye karşı oynanacak derbide Ravenna formasını giyecek. Bu maç, tüm dünyanın gözlerini Bruno Benelli Stadı'na çevirecek."

İtalyan kulübü açıklamasında şunları ekledi: "Kimi oyuncuları başarılarıyla, kimilerini ise sundukları büyüyle hatırlarız. Ronaldinho, futbolu beklenmedik bir hareketle, dahiyane bir dokunuşla ve tüm stadyumları ve nesillerce taraftarı birleştiren bir gülümsemeyle saf bir keyfe dönüştürebilen o nadir kahramanlar sınıfına aittir. 15 Kasım'da duygular, Giallorossi taraftarlarının tutkusu ve şehrin kimliğine derinden kök salmış bir derbinin alev alev yanan atmosferiyle güçlü bir şekilde hissedilecek."

Hatırlatmak gerekirse, Ronaldinho binyılın başındaki en önemli futbol yıldızlarından biri olarak kabul edilir. 2005 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı ve Barcelona, Milan ve Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere pek çok kupaya ulaştı.

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