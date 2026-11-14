Ronaldinho, 46 yaşında başladığı yeni futbol macerası Ravenna formasıyla ilk maçına çıkmasının arifesinde Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. İşte Gaucho'nun söyledikleri.

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Gözler, 46 yaşındaki Ronaldinho'nun Serie C'deki ilk maçına çıkacağı Ravenna-Forlì karşılaşmasına çevrildi. Yarın saat 17.30'da başlayacak derbide Ronaldinho'yu ilk 11'de oynatıp oynatmayacağına karar vermesi gereken Andrea Mandorlini üzerindeki beklenti ve baskı artarken Brezilyalı futbolcu, Gazzetta'ya konuştu.

"İtalya'daki ilk golümü Milano derbisinde atmıştım. Belki yine olur... Önemli olan güzel bir gün geçirmek" diyen eski Milan oyuncusu, aynı zamanda Ravenna'nın hissedarlarından biri. Ronaldinho, cumartesi günü takımla ilk antrenmanına çıkacak ve maç öncesi kampa katılacak. Onu tribünden izleyecekler arasında Dida ve Serginho'nun yanı sıra Fognini ile kulüp başkanı Ignazio'nun dedesi Arrigo Cipriani de olacak.

"Bütün bunlar biraz çocukluğuma dönmek gibi mi? Hayır, hayır (gülüyor, editörün notu). Çünkü bugün 46 yaşındayım, her şeyi yaşadım. Ama bütün bunlar yine de buradaki insanlarla ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olan Ravenna'daki arkadaşlarımla yaşamak istediğim bir hayalin parçası."

"Milan formasıyla Inter'e attığım o gol, İtalya'daki ilk golümdü. Çok özeldi ve elbette unutamam. Üstelik İtalya'ya her döndüğümde bana neredeyse mutlaka hatırlatıyorlar. Milan'daki dönemim harikaydı. Her yönüyle: Beni selamlayan insanlar, goller, anılar. Şimdi Ravenna halkını, sahip oldukları tutku nedeniyle mutlu etmek istiyorum."

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"Mutluyum. Mutluyum çünkü uzun bir aradan sonra sahaya dönebiliyorum. Bu yeni taraftarlarıma sevinç yaşatabilme fikri hoşuma gidiyor. Ignazio Cipriani (Ravenna başkanı, editörün notu) ile dostluğumuz ve geleceğe dair istediklerimiz için döndüm. Gösteri yapacak mıyım? Hayatımın farklı, eşsiz ve özel bir anını yaşamak için buradayım. Diğer futbolcular için de belki, ya da umarım, özel bir gün olacak."

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Gelecek maçlar RAV Serie C 11:30 FOR

"Yıllar önce başladım ve bıraktığımda dönüp geriye baktım, şunu fark ettim: Her şeyi kazandım. Şimdi futbolda yeniden bir şeyler yapma fırsatım var. Bu beni mutlu ediyor; taraftarlara da güzel bir gün yaşatmak istiyorum. Bu güzel maceranın başlangıcını neşeyle yaşamak istiyorum. Tek dileğim, hep birlikte güzel bir gün geçirmemiz."

"Pek çok kişi beni olumlu bir figür, örnek alınacak biri olarak görüyorsa kendimi şanslı sayıyorum. Kariyerimdeki 300. golü henüz atmamış olmam mı? Şu anda bunu düşünmüyorum... Sonra bakarız."

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"Milan, hangi açıdan bakarsanız bakın, her zaman çok güzel bir anı. Yeni bir Ronaldinho mu? Kıyaslama yapmayı sevmiyorum. Çok beğendiğim ve başarılı olabilecek pek çok genç var. Brezilyalılara bakmak yeterli..."

"Endrick elbette Serie A'da oynayabilir. O, dünyanın her yerinde oynayabilecek bir genç. Fransa, Brezilya ve İspanya'da birçok ligde oynadı ve başarılı oldu. Çok genç ve evet, başarılı bir şekilde oynayabilir..."

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"Ancelotti dünyanın en iyi teknik direktörü: Harika işler yapacağından eminim. En güzel çalımım mı? 46 yaşında yeniden futbol oynamak..."

Başkan Ignazio Cipriani ise şunları ekledi: "Çılgın, hayal gücüyle dolu bir fikrimiz vardı. Gelecekteki hedefimiz Serie A'ya yükselmek. Bunun kaç yıl süreceğini bilmiyorum ama hatta Avrupa'yı da hayal etmek istiyoruz. Teknik sponsorumuz olacak 'R10' logosunu taşıyacağız. En güzel ve heyecan verici şey, bir şampiyonu gönül verdiğin takımda oynamaya getirip tüm şehrimize heyecan yaşatmaya çalışmaktı."