Ronaldinho pazar günü Ravenna formasıyla ilk maçına çıkıyor. Mandorlini: "İstediği yerde oynamakta serbest"

Ronaldinho’nun pazar günü Forlì derbisinde Ravenna formasıyla yapacağı ilk maç heyecanla bekleniyor. Brezilyalı futbolcu bugün geldi. Ravenna Teknik Direktörü Mandorlini, "İkinci yarıda sahaya girecek, istediği yerde oynamakta serbest olacak" dedi.

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Ronaldinho, bugün saat 15.00 sularında Barcelona'dan gelerek Forlì Havalimanı'na indi. Onu Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani karşıladı. Ronaldinho, pazar günü saat 17.30'da Bruno Benelli Stadı'nda Forlì'ye karşı oynanacak derbide ilk maçına çıkacak. Antrenman cumartesi sabahı yapılacak.

"İkinci yarıda sahaya girecek. Hangi mevkide mi? İleride, pozisyonunu bulmakta özgür olacak. Bu çapta oyuncular için olması gereken de bu", dedi Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Sky'a yaptığı açıklamada.

Ronaldinho, öğleden sonra basına kapalı bireysel bir antrenman yaptı. 14 Kasım Cumartesi sabahı ise A takımla son antrenmana katılacak. Benelli Stadı'nda yapılacak bu antrenmanın ardından, pazar günkü Forlì derbisinde teknik direktör Andrea Mandorlini'nin emrinde olacak.

Ravenna'nın önümüzdeki günlerdeki ayrıntılı programı şöyle:

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14 Kasım Cumartesi, saat 11.00: Benelli Stadı'nda son antrenman. Basın mensupları antrenmanın yalnızca ilk 15 dakikasını izleyebilecek. Antrenmanın geri kalanı basına kapalı yapılacak.

Gelecek maçlar RAV Serie C 11:30 FOR

15 Kasım Pazar, saat 17.30: Serie C'de Ravenna-Forlì maçı, Sky ve NOW'da yayınlanacak.