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FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHOGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Ronaldinho pazar günü Ravenna formasıyla ilk maçına çıkıyor. Mandorlini: "İstediği yerde oynamakta serbest"

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Ronaldinho’nun pazar günü Forlì derbisinde Ravenna formasıyla yapacağı ilk maç heyecanla bekleniyor. Brezilyalı futbolcu bugün geldi. Ravenna Teknik Direktörü Mandorlini, "İkinci yarıda sahaya girecek, istediği yerde oynamakta serbest olacak" dedi.

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Ronaldinho, bugün saat 15.00 sularında Barcelona'dan gelerek Forlì Havalimanı'na indi. Onu Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani karşıladı. Ronaldinho, pazar günü saat 17.30'da Bruno Benelli Stadı'nda Forlì'ye karşı oynanacak derbide ilk maçına çıkacak. Antrenman cumartesi sabahı yapılacak.

"İkinci yarıda sahaya girecek. Hangi mevkide mi? İleride, pozisyonunu bulmakta özgür olacak. Bu çapta oyuncular için olması gereken de bu", dedi Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Sky'a yaptığı açıklamada.

Ronaldinho, öğleden sonra basına kapalı bireysel bir antrenman yaptı. 14 Kasım Cumartesi sabahı ise A takımla son antrenmana katılacak. Benelli Stadı'nda yapılacak bu antrenmanın ardından, pazar günkü Forlì derbisinde teknik direktör Andrea Mandorlini'nin emrinde olacak.

Ravenna'nın önümüzdeki günlerdeki ayrıntılı programı şöyle:

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14 Kasım Cumartesi, saat 11.00: Benelli Stadı'nda son antrenman. Basın mensupları antrenmanın yalnızca ilk 15 dakikasını izleyebilecek. Antrenmanın geri kalanı basına kapalı yapılacak.

Gelecek maçlar
RAV

RAV

Serie C

15 Kas 2026

FOR

FOR

15 Kasım Pazar, saat 17.30: Serie C'de Ravenna-Forlì maçı, Sky ve NOW'da yayınlanacak.

Yazan:Gianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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