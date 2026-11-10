"Ronaldinho ona tacını verirdi": Ibrahim Maza, Deniz Undav'ı sinirlendiriyor ve Lionel Messi'yi etkiliyor

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Saf yetenek ve dikkat çekici direnç gücünün birleşimi sayesinde Ibrahim Maza, şimdiden Bundesliga'nın en iyi futbolcularından biri olmayı başardı. Geleceğe dair hayalleri ise büyük.

"Topla kendimi iyi hissediyorum, biz iyi arkadaşız. Ayağında top olması harika bir duygu. Topla bir bütün olmaya çalışıyorum" diyen Ibrahim Maza, kısa süre önce RTL'ye verdiği röportajda işinin vazgeçilmez parçasına duyduğu sevgiyi dile getirdi. Onu bir kez olsun oynarken gören herkes de bu sözlerine hemen inanır.

Özellikle de bundan birkaç gün önce, Bayer Leverkusen'in oyun kurucusu Cadılar Bayramı'nda Stuttgart'a karşı oynanan Bundesliga maçında (2-4) sanki VfB'nin yarısıyla tek başına mücadele etmiş, dar alanda öyle hünerler sergilemişti ki DAZN yorumcusu Jan Platte, hayranlığını en büyük isimlerden biriyle kıyaslayarak anlatmıştı: "Ronaldinho statta olsaydı aşağı iner, tacını ona verirdi. İnanılmazdı."

Berlin'deki mahalle sahalarından büyük sahneye taşıdığı bu saf futbol, Maza'nın bugün sahip olduğu kalitenin iki temel unsurundan biri. O artık Bundesliga'nın en heyecan verici oyuncularından biri ve görünüşe göre Paris Saint-Germain için de o kadar ilgi çekici ki Şampiyonlar Ligi şampiyonu 20 yaşındaki futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

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Ibrahim Maza: Çok çalışan sanatçı

Ancak Maza'nın bu kadar genç yaşta böylesine iyi olmasının nedeni yalnızca tekniği, futbol becerisi ve topa duyduğu sevgi değil. Onu özellikle farklı kılan, sihirbazlıkla mücadeleciliği bir araya getiren eşsiz yapısı. "Çalışmayan bir sanatçının sahada pek değeri yok" diyor Maza.

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Şimdiye kadarki başarılı yükselişi için vazgeçilmez olan bu yaklaşımın kökeninde, Hertha'nın efsane isimlerinden Pal Dardai'nin ona söyledikleri olabilir. Dardai, başkent kulübünün U16 takımında Maza'nın antrenörlüğünü yapmıştı. O dönem verdiği mesajın özü şuydu: Tanrı vergisi bir yeteneğin var, onu heba etme!

Getty Images

Dardai'nin sözleriyle aktaracak olursak Macar çalıştırıcı, Maza'yı "'Böyle tembel kalmaya devam edersen hiçbir şey başaramazsın' diye uyardım" demişti. Bugünün Bundesliga yıldızı, 10 yaşında Hertha'ya katılmıştı ancak Berlin kulübünün altyapısında uzun süre geleceğin en büyük umutlarından biri olarak görülmemişti. Bugün Manchester City'nin U21 takımını çalıştıran ve geçmişte Hertha'da Maza'nın ikinci U17 sezonundaki antrenörü olan Oliver Reiß, Denkfabrik Nachwuchsfußball podcast'inde "U17 takımına herkesin peşinde olduğu bir süper yetenek olarak gelmedi" diye hatırlamıştı.

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Ancak Reiß'in anlattığına göre o U17 sezonunun oldukça başlarında, dönemin yardımcı antrenörü Oliver Schröder ile birlikte Maza'da farklı bir şey olduğunu fark ettiler: "Topla diğerlerinden farklı şeyler yaptığını gördük." Maza, en önemli maçlarda mutlaka ilk 11'e aldığı oyunculardan biri değildi, "ama onda özel bir şey olduğu nispeten erken belli olmuştu."

Maza'nın gelişiminde rol oynayan antrenör, belirleyici bir özelliğini vurguluyor

Nitekim Maza, U17 takımındaki ilk altı ayında ilk 11'in değişmez isimlerinden değildi; zaman zaman yalnızca yedek kulübesinden oyuna giriyordu. O takımda Bence Dardai (şimdi VfL Wolfsburg'da) ve Noel Aseko (şimdi Eintracht Frankfurt'ta) gibi isimler çok daha fazla dikkat çekiyordu. Maza ancak U17'deki ikinci altı ayında düzenli olarak ilk 11'de oynamaya başladı. Reiß'in bugün Leverkusen forması giyen oyuncuda fark ettiği şey ise topla sahip olduğu muazzam yeteneğin yanında, ilerideki gelişimi açısından muhtemelen daha da belirleyici olan başka bir özellikti.

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Reiß bunu şöyle anlattı: "Onda çok sevdiğimiz şey şuydu: İyi bir futbolcu olmakla aynı zamanda direnç gösterebilmek arasındaki dengeyi kuruyordu. İnanılmaz iyi olan onlarca oyuncuyla çalıştım. Ritmlerini bulduklarında, 'Bu oyuncu başaramazsa...' diye düşünürdünüz. Ama işler yolunda gitmediğinde oyunu sadece seyretmekle yetinirlerdi." Reiß'e göre Maza ise en büyük zorluklarla karşılaştığında bile "oyunu sadece seyretmekle yetinmekten çok uzaktı".

Ibrahim Maza, Hertha'da bir anda herkesin konuştuğu süper yeteneğe dönüştü

Her zaman mücadele etti, her zaman tepki gösterdi. Saf futbol yeteneği ile zihinsel direnç gücünün bu birleşimi, Maza'yı birkaç yıl içinde bugün bulunduğu noktaya taşıdı. Üstün tekniğiyle öne çıkan oyuncu, 2024'te Hertha'nın internet sitesine verdiği röportajda, gelişiminde kendisine destek olan Reiß'in ne kadar önemli olduğunu "En büyük ilerlemeyi onun yönetiminde kaydettim" sözleriyle vurgulamıştı. Reiß, Maza'yla birlikte U19 takımına da geçti. Maza orada hemen ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu ve kısa sürede Hertha akademisinin herkesin konuştuğu süper yeteneğine dönüştü.

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U17 takımında kendine yer aramasından yalnızca bir buçuk yılı biraz aşkın bir süre sonra Maza, Nisan 2023'te 17 yaşındayken bir anda Bundesliga'da ilk maçına çıktı; Bayern Münih'e karşı 2-0 kaybedilen maçta oyuna sonradan girdi. Hertha'nın kısa süre sonra küme düşmesinin ardından ikinci ligdeki takımda kendine muhtemelen çok daha erken yer edinebilirdi, ancak önce bir menisküs sakatlığı onu uzun süre sahalardan uzak tuttu.

Maza mücadele ederek geri döndü ve Hertha'nın A takım kadrosunun düzenli bir parçası olarak geçirdiği bir buçuk yılın ardından 2025'te kariyerinde yeni bir adım attı: Leverkusen'in çağrısına uyarak Bundesliga'ya gitti. Bayer onun için 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi. O dönem henüz 19 yaşında olan Maza'dan, Liverpool FC'ye giden Florian Wirtz'in yerini doldurmaya yardımcı olması bekleniyordu. Özellikle bu kadar genç yaşta, hafife alınamayacak bir beklenti. Ancak Maza şimdiden baskıyla dikkat çekici ölçüde olgun ve iyi biçimde başa çıkıyor.

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"Dışarıdan gelen baskıyı asla üzerimde hissetmemeye çalışıyorum. İnsanlar 'Şimdi şunu yapmalısın' ya da 'Bunu veya ötekini yapmalıydın' dese de fark etmez" dedi RTL'ye kendinden emin bir şekilde. "Sahada ne yapmam gerektiğinin çok iyi farkındayım. Zaten kendime de belli ölçüde baskı uyguluyorum ama bu hâlâ makul bir düzeyde."

Ibrahim Maza'ya Lionel Messi'den özel takdir

Maza'nın kısa bir alışma döneminin ardından Leverkusen'deki ilk yılının üstesinden hem sportif hem de zihinsel açıdan nasıl geldiği etkileyici. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde takımın önemli oyuncularından biri oldu. 2025/26 sezonundaki performansları sayesinde, Ballon d'Or töreni kapsamında her yıl dünyanın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Ödülü'ne de aday gösterildi. Dikkat çekici olan şu: Kopa Ödülü'nde oy hakkı bulunan Lionel Messi, Maza'yı Barcelona yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi ile birlikte ilk üç tercihine yazdı.

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"Lionel Messi tarafından seçilmek elbette büyük bir onur. Messi gibi biri 'Bu oyuncuda bir şey var' dediğinde bu size ekstra motivasyon veriyor" diyen Maza, bir gün Ballon d'Or'u kazanmak isteyip istemediği sorusuna da iddialı bir yanıt verdi: "Bu her zaman hayalimdi."

Bu arada Bayer Leverkusen'deki ikinci sezonuna da güçlü başladı. Bayer'in orta sahasına damga vuran isim olan Maza, şu ana kadarki 14 maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (dört gol, dört asist). Bir gün Ballon d'Or hayalini gerçekten gerçekleştirmek istiyorsa Leverkusen'de sonsuza kadar kalamayacağı açık.

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Sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor ancak Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine milyonlarca euroluk transfer yapacağına dair spekülasyonlar giderek artıyor. Birkaç haftadır medyada, özellikle PSG'nin genç orta saha yıldızıyla ilgilendiğine dair haberler dolaşıyor. Görünüşe göre Paris ekibi de Maza'ya Messi kadar değer veriyor. Deniz Undav da öyle.

Undav'dan Maza'ya: "Paris'e git artık, dostum"

"Paris'e git artık, dostum, sana karşı bir daha oynamak istemiyorum!" Alman millî forvet Deniz Undav, Bild'e göre ekim sonunda Leverkusen'le oynadıkları maçın ardından Maza'ya böyle seslenmişti. VfB Stuttgartlı oyuncu daha sonra Sky'a yaptığı açıklamada da onu övdü: "Leverkusen, Maza gibi olağanüstü bir oyuncuya sahip. Alan açıyor ve ikili mücadeleleri kazanıyor."

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Undav, Maza'yla aynı takımda oynamayı kuşkusuz çok isterdi. Ancak Stuttgartlı oyuncu gelecekte Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından yeniden kadroya çağrılsa bile en azından millî takım düzeyinde bu mümkün olmayacak. Çünkü U18'den U20'ye kadar Almanya formasını giyen Maza, bilindiği üzere iki yılı aşkın süre önce Cezayir'i seçti.

Getty Images

Cezayirli bir baba ile Vietnamlı bir annenin oğlu olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de büyüyen Maza, birbirinden çok farklı üç kültürle yetişti ve üç ülkenin de formasını giyebilirdi. Maza yılın başında "Üç ülkeyi de seviyorum. Sonunda çeşitli nedenlerle kararımı verdim; bunlar özel nedenler" demişti.

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Almanya yerine Cezayir: Maza'nın planı tam anlamıyla tuttu

Yaz tatillerini Cezayir'de geçirmesi ve bu sırada ailesini ziyaret etmesi, kararının duygusal yönünde muhtemelen rol oynadı. Ancak sportif etkenler de kararında büyük yer tuttu. Özellikle oynadığı mevkide, kendisinden yalnızca iki yaş büyük Florian Wirtz ve Jamal Musiala nedeniyle Almanya millî takımındaki rekabet uzun vadede çok çetin. Üstelik Cezayir'i seçerek genel olarak çok daha hızlı büyük adımlar atabildi. Maza, Bild'e "Mümkün olduğunca erken A millî takımda oynamak ve millî takımda profesyonel olarak olabildiğince çok maça çıkmak istiyordum" diye açıklamıştı.

Cezayir formasıyla ilk maçına Ekim 2024'te, 19. yaş gününden bir buçuk ay önce çıktı. Şimdiye kadar Kuzey Afrika ekibiyle 24 millî maç oynadı. Dolayısıyla bir A millî takımda mümkün olduğunca erken önemli bir rol üstlenme planı tam anlamıyla tuttu. Maza, millî formayla ilk büyük performanslarını 2025'ten 2026'ya geçilen dönemde Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda sergiledi. Cezayir'in en iyi oyuncularından biri olurken Cezayirli bir yayın organı, Arjantin efsanesi Diego Maradona'ya gönderme yaparak ona "Mazadona" adını taktı.

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Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda da Cezayir'le son 32 turunda İsviçre'ye elendiğinde (0-2) Maza ilk 11'in değişmez isimlerindendi. Grup aşamasında Messi'nin de oynadığı Arjantin'e karşı sahaya çıktı (0-3) ve Cezayirliler, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın üç golüyle ağır bir yenilgi aldı. Yine de Messi, görünüşe göre Maza'daki o özel yeteneği gördü.