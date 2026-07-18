Ronaldinho: Messi’ye Arjantin milli takımında yardım etmenin sırrı budur

Brezilyalı efsane Ronaldinho, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının sergilediği performansı övdü ve takımın başarısının sırrının sadece Lionel Messi'nin varlığıyla sınırlı olmadığını, bunun birçok başka nedene de bağlı olduğunu vurguladı.

Arjantin milli takımı, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Ronaldinho, Brezilya'nın "Globo" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Arjantin her zaman böyleydi, asla pes etmez ve sonuna kadar mücadele eder; bu ünü yıllardır sürüyor."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu takımı izlemeyi seviyorum, çünkü oyuncuları her maçta mücadeleci bir ruh ve kararlılık sergiliyorlar. İşte yine aynı şekilde bu aşamaya ulaştılar."

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Brezilyalı yıldız, Messi hakkında şunları söyledi: “Elbette Messi var. Bu adam kritik anların adamıdır; her an takımın sorunlarını çözebilir ve işler karmaşıklaştığında fark yaratabilir.”

Ronaldinho, en çok dikkatini çeken şeyin diğer oyuncuların kaptanlarına karşı tutumları olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Oyuncular alçakgönüllü davranıyor, onun için koşuyorlar, ne zaman topu ona paslayacaklarını biliyorlar ve onun maçları kazanabilecek bir oyuncu olduğunun farkındalar.”

Sözlerini, Arjantin’in gerçek gücünün takımın birliği içinde yattığını vurgulayarak tamamlayan Ronaldinho, “Milli takım oyuncuları arasındaki bu bağ, izlemeye değer çok güzel bir şey ve takımın başarısının en önemli nedenlerinden biri” diye ekledi.