Lionel Messi, Brezilyalı efsane için tüm zamanların en iyi oyuncuları listesinin başında değil.

Ronaldinho ile Lionel Messi, Barcelona'da birlikte forma giydiler

Brezilyalı, Arjantinli yıldızın tüm zamanların en iyisi olduğundan emin değil

Ronaldinho, Pele ve Maradona gibi isimleri Messi'nin önüne koydu

NE OLDU? Circus Cup öncesi basın toplantısında konuşan Ronaldinho, Lionel Messi hakkında gelen soruyu da yanıtladı. Brezilyalı efsane, Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bunu söylemek çok zor. Çünkü çok fazla oyuncu var. Karşılaştırma yapmayı sevmem ama Pele, Maradona ve birçok oyuncu var. Her biri kendi zamanlarının en iyileri."

RONALDINHO, BARCELONA HAKKINDA NE SÖYLEDİ? Eski kulübü hakkında da konuşan Ronaldinho şunları söyledi: "Barcelona bir geçiş döneminde. Birçok değişikliğin yaşandığı bir dönem. Umarım işler onlar için yolunda gider, iyi bir teknik direktörleri ve yetenekli oyuncuları var. Barça zirveye dönmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip."

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