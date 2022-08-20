Futbol ikonu, Arsenal'ın yeni gözdesini Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olarak görüyor.

Ronaldinho, Gabriel Jesus'un yalnız İngiltere'nin değil, Avrupa'nın da en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtlayacağını söylüyor.

25 yaşındaki santrfor, Manchester City'den ayrılıp imza attığı Arsenal'da kariyerinin ilk sayfalarını iyi bir başlangıç ile doldurdu.

Mikel Arteta'nın kadrosunda iki kez forma alan Brezilyalı, 2 gol, 2 asistlik performansıyla 4 gole direkt etki sağlayarak yılın en iyi transferlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Ronaldinho ne söyledi?

Futbol efsanesi 2017 yılında, Gabriel Jesus'un Lionel Messi'yi geçme yeteneğine sahip olduğunu söylemişti.

Ronaldinho geçtiğimiz günlerde The Mirror'a veriği röportajında Gabriel Jesus'a karşı övgülerini yineledi:

"Gabriel, Manchester City'ye imza attığında dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağını söylemiştim. Kendisine bir şans verildiğinde neler yapabileceğini gösterdi ama Manchester City'de hak ettiği sevgiyi görmedi."

"Arsenal'da Gabriel'e odak noktası olma şansı verildi, teknik direktör ile taraftarlar ona sevgi gösterdi ve şimdiden bunun karşılığını veriyor."

"Bu sezon ondan çok büyük işler bekliyorum. Ona gösterilen sevginin karşılığını yalnız Premier Lig değil, Avrupa'nın da en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtlayarak ödeyecek."

Gabriel Jesus ne söyledi?

Arsenal'daki çarpıcı başlangıcının ardından Gabriel Jesus, ESPN Brezilya'ya şunları söylemişti: "Manchester City ve Brezilya'da kanatta çok fazla rol aldım. Ama zihniyetim değişti, artık kendime çok fazla inanıyorum ve futbol oynarken yine gülümsüyorum."

"Üç bölgede oynayabildiğim için çok şanslıyım ama ben 9 numarayım. Hedefi bulmak için oradayım. Sadece bu değil, takıma bütünüyle yardım etmek."

"Her zamanki Gabriel olacağım, 9 yaşında olduğum gibi. Artık sahadaki robot değil patlamaya hazır bir oyuncu olacağım."