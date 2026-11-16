Efsanevi Ronaldinho, futbolun en büyük seyirci mıknatıslarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlayarak İtalyan ekibi Ravenna’ya büyük gelir sağladı. Brezilyalı yıldızın 46 yaşında profesyonel futbola dönüşü, Serie C kulübüne yalnızca bilet satışlarından yaklaşık 200 bin avro kazandırdı.

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Stadio Benelli’de büyük gelir

“Ronaldinho etkisi”, Ravenna’nın mali tablosunu tek bir öğleden sonra değiştirdi. Kulüp, Brezilyalı efsanenin yeniden resmi maça çıktığı son Serie C karşılaşmasından 199 bin avro bilet geliri elde ettiğini resmen doğruladı. Bilgi, Football Italia tarafından aktarıldı.

İtalya futbolunun üçüncü kademesinde mücadele eden bir kulüp için bu rakam büyük bir başarı ve eski Ballon d’Or sahibinin dünya çapındaki çekim gücünü gösteriyor. Kulüp, benzeri görülmemiş talebi karşılamak için Stadio Benelli’ye, tecrübeli yıldızın onuruna Tribuna R10 adını verdiği geçici bir tribün bile kurdu. Tarihi ana tanıklık etmek için tribünleri dolduran 6.743 seyirci, bu yatırımın karşılığını verdiğini gösterdi.

Etkinliğin bilet fiyatları, yerel taraftarların erişimini korurken geliri en üst düzeye çıkaracak şekilde kademelendirildi. Özel ağırlama hizmeti sunulan koltukların fiyatı 150 avroya kadar çıkarken, normal biletler 15 avrodan satışa sunuldu. 14 yaşından küçük taraftarlar ise 2002 Dünya Kupası şampiyonunu canlı izlemek için yalnızca 10 avro ödedi. Yerel rakip Forli ile oynanan maç, sadece bölgeyle sınırlı kalmadı; birçok ülkede canlı yayınlanarak nadiren bu ölçüde ilgi gören bir futbol seviyesini uluslararası izleyicilerle buluşturdu.

Ronaldinho eski günlerini hatırlattı

46 yaşındaki Ronaldinho, sahada hızı azalmış olsa da oyun görüşünün hâlâ eskisi kadar keskin olduğunu gösterdi. Ağustos ayında kulübe yatırımcı olarak katılan Ronaldinho, yeniden sahaya çıkmaya karar verdi ve çekişmeli derbide takımının 2-0’lık galibiyetine katkıda bulundu .

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Maça merkezde oyun kurucu olarak başladı ve ilk yarının tamamında oynayarak mücadele edecek dayanıklılığa hâlâ sahip olduğunu gösterdi. Giulio Donati’nin açılış golüyle sonuçlanan atağı başlatmak için bir savunmacıyı sırtında tutması, golde önemli rol oynadı.

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Yıllar sonra çıktığı ilk resmi maçtaki dakikalarını değerlendiren efsane, deneyimin kendisini yoğun biçimde etkilediğini itiraf etti. Eski AC Milan yıldızı, maçın ardından gazetecilere şunları söyledi: “Çok çabuk geçti. Futbol benim için hep böyleydi. Burada olmak, oynamak, soyunma odasında maç öncesi hazırlığı yaşamak çok güzeldi. Futbol her zaman hayatımdaki en güzel şey oldu. Bazıları beni izleyerek büyümüş pek çok genç oyuncuyla birlikte olmak eğlenceliydi, harikaydı. Şimdi başkan beni ararsa geri dönerim!”

Brezilyalı efsane için gelecek belirsiz

Ronaldinho’nun profesyonel bir maçta yeniden forma giymesi, bunun son bir veda mı yoksa yeni bir dönemin başlangıcı mı olduğu yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi. Devre arasında oyundan çıksa da 46 yaşındaki yıldız, bu dikkat çekici dönüşünün , kulübün kendisine yeniden ihtiyaç duyması hâlinde devam edebileceğini kabul etti.

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Devre arasında eski milli takım arkadaşı Dida ile de sahada bir araya gelmesi, öğleden sonranın nostaljik havasını güçlendirdi. Üst düzey futbola 2018’de resmen veda eden Ronaldinho’nun bu kısa dönüşü, yüzünde sürekli bir gülümsemeyle oynadığı oyuna duyduğu tutkuyu yeniden alevlendirdi.

Serie C grubunda ikinci sırada bulunan Ravenna güçlü bir konumda ve bu maçtan elde edilen ek gelir, üst lige çıkma hedefi açısından belirleyici olabilir. Ronaldinho, İtalya ve Brezilya’da futbolun geleceğine ilişkin umutlarından da söz etti. Sözlerini, “Bu benim son maçım mı? Bilmiyorum, başkan beni aramaya devam ederse geri dönerim! Bu her zaman bir zevk” diyerek tamamladı.