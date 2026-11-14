Eski Brezilyalı yıldız Ronaldinho, genç vatandaşı Endrick'in dünyadaki herhangi bir takımda başarıya ulaşmasını sağlayacak yeteneklere sahip olduğunu belirterek, önümüzdeki kış transfer döneminde Milan ya da Roma'dan birine transfer olması halinde her iki takım için de güçlü bir katkı olacağını vurguladı. Ayrıca Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı ile önemli başarılar elde etme kabiliyetine olan büyük güvenini dile getirdi.

Reklam

Ronaldinho, İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda, son dönemde adı Real Madrid'den ayrılıp İtalyan futbolunun iki büyüğünden biri olan Milan ya da Roma'ya önümüzdeki ocak ayında katılma ihtimaliyle anılan Endrick'in geleceği hakkında konuştu.

20 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon Real Madrid'de düzenli olarak forma şansı bulamadı; çeşitli kulvarlarda yalnızca 7 maça çıktı ve bu maçlarda Roma filelerine attığı tek bir gol kaydetti.

Vatandaşının İtalya Serie A'ya transfer olma ihtimali konusunda Ronaldinho, onun yeteneklerini övmekten çekinmedi ve Endrick'in Milan ya da Roma formasıyla, hatta dünyanın herhangi bir kulübünde parlayabileceğini vurguladı.

Barcelona ve Milan'ın eski yıldızı şöyle konuştu: "Kesinlikle, dünyanın her yerinde oynayabilir. Birçok ligde deneyim yaşadı ve Fransa'da, Brezilya'da ve İspanya'da iyi performanslar sergiledi. Hâlâ çok genç ve başarılı olma kapasitesine sahip."

Reklam Reklam

Öte yandan Ronaldinho, üçüncü lig rakibi İtalyan ekibi Ravenna'ya katılarak, iki takımı karşı karşıya getiren yerel bir derbi olan Forlì maçında yer almak üzere, 10 yılı aşkın süre aradan sonra ilk resmi maçını oynamak için sahalara dönüşe hazırlanıyor.

Related Topics

Brezilyalı yıldız, maçtaki beklenen çıkışı öncesinde yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanını yapmak üzere dün cuma günü İtalya'ya geldi; tahminler, en az 30 dakika sahada kalacağına işaret ediyor.

Bu dönüş, Ravenna kulübü başkanı Ignazio Cipriani ile yapılan daha geniş bir ticari ortaklık çerçevesinde geliyor; ancak aynı zamanda Ronaldinho'nun resmi müsabaka atmosferine istisnai bir dönüşünü temsil ediyor, zira oynadığı son resmi maç 2015 yılına dayanıyor.

Reklam

Ronaldinho sözlerini, Brezilya Millî Takımı'nın mevcut teknik direktörü Ancelotti'yi överek tamamladı ve önümüzdeki dönemde Brezilya'yı büyük başarılara taşıma kabiliyetine olan güvenini dile getirdi.

Bu konuda şunları söyledi: "O, dünyanın en iyi teknik direktörü ve büyük işler başaracağından eminim."

Reklam

Hatırlatmak gerekirse, Ancelotti Mayıs 2025'te Brezilya Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi ve Seleção'yu geçen yaz Dünya Kupası finallerinde çalıştırdı; ancak Norveç'e yenilerek son 16 turunda müsabakalara erkenden veda etti ve böylece Brezilya, 1990 yılından bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başaramadı.

İtalyan teknik adamın Brezilya Millî Takımı ile sözleşmesi 2030 yılına kadar uzanıyor; bu da takımı Dünya Kupası'nın bir sonraki edisyonunda çalıştırmasının beklendiği anlamına geliyor.