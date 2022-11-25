Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen 2002 Dünya Kupası itirafı: "O golü, bilerek atmadım"

Brezilyalı eski yıldız, seneler sonra attığı mükemmel gol üzerine konuştu.

İngiltere taraftarlarını - ve muhtemelen David Seaman'ı - geceleri terleten bir goldü.

Ancak Brezilya efsanesi Ronaldinho, 2002'de Japonya'daki Dünya Kupası çeyrek finalinde attığı gole açıklık getirdi.

Seaman'ı kandırdı ve Brezilya'yı 2-1 öne geçirdi.

Ne söylendi?

Luiz Felipe Scolari'nin ekibi, Sven-Goran Eriksson yönetimindeki İngiltere'yi yenerek kupanın dışında bıraktı.

O maçta harika bir gol atan Ronaldinho, attığı gol için "Hayır, kasıtlı değildi. O, golü bilerek atmadım" dedi ve ekledi:

"Ama bunu çok inceledik ve İngiliz kalecinin biraz öne çıktığını biliyorduk.

"Aslında yeterince şanslıydım. Pek çok İngilizin hüznü ve Brezilyalıların büyük bir mutluluğu vardı."

Ronaldinho; Barcelona, ​​PSG ve AC Milan'daki dönemleri de dahil en önemli golü sorulduğunda, "En önemli gollerden biriydi.

"Kesinlikle çok dikkat çekici, çünkü nereye gidersem gideyim insanlar bana bunu soruyor.

"Ayrıca Real Madrid'e karşı önemli bir golüm vardı, ama gittiğim her yerde en çok merak uyandıran gol kesinlikle bu."

Seaman ne söyledi?

İngiliz kaleci, Ronaldinho'nun şanslı olduğu konusunda ısrar ediyor.

2019'da Classic Football Shirts LDN'ye yaptığı açıklamada talkSPORT'a "Şanslıydı" dedi.

"Ronaldinho'nun ne kadar iyi olduğunu biliyor muyduk? Onun hakkında bir şeyler duymuştuk, ama sahada görene kadar onların ne kadar iyi olduğunu anlamaya başlıyorsunuz.

"Açıkçası bunların hepsini hatırlamıyorum. Tek hatırladığım onun şanslı serbest vuruşu! Yine de yaklaşık 40 metre uzaktan içeri girdi, bu yüzden bir kalecilik hatasıydı.

"Ters yöne gitmeye çalıştım ve çok kötü yakalandım ve hareket edemedim."