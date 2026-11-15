Ronaldinho, pazar günü 46 yaşında Ravenna formasıyla sansasyonel bir dönüş yaparak profesyonel futboldan 11 yıllık uzak kalışına son verdi ve eski günlerini hatırlattı. Brezilyalı efsane, kapalı gişe oynanan Serie C'deki Forli derbisine ilk 11'de başladı. Eski hünerlerinden kesitler sergileyen Ronaldinho, ilk golde önemli rol oynadıktan sonra devre arasında oyundan alındı.

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Ronaldinho, Forli derbisinde Ravenna’nın ilk 11’inde

Ronaldinho, uzun süredir beklenen dönüşünü pazar günü kapalı gişe oynanan Forli derbisinde Ravenna’nın ilk 11’inde sahaya çıkarak yaptı. Brezilyalı yıldız, 2015’te Fluminense’den ayrıldığından beri forma giymemişti. Ağustos ayında yatırımcı olarak katıldığı üçüncü lig kulübü için emeklilikten döndü.

BBC Sport’a göre maçtan önce yeni takım arkadaşlarıyla yalnızca bir kez, cumartesi günü antrenman yaptı. Takımın paylaştığı kadro görselinde solda gösterilse de sahada kaldığı 45 dakikanın büyük bölümünde merkezde oynadı.

Ronaldinho, Donati’nin açılış golünde önemli rol oynadı

Eski Barcelona yıldızı, yeteneğini gösteren pek çok dokunuş yaptı ve açılış golünde de rol aldı. Ronaldinho, bir savunmacının baskısına rağmen topu koruyup Giulio Donati’nin golündeki asistten önce gelen pası verdi. Donati, ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

Ronaldinho daha önce de Donati’ye bir fırsat yaratmıştı. Kullandığı kornerde savunmacının kafa vuruşu kurtarıldı. Devre arasında oyundan alınan Ronaldinho’nun sahada olduğu bölüm, dünyanın çeşitli ülkelerinde canlı yayımlandı.

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Devre arasında Ronaldinho’nun yanına Dida da geldi

Devre arasında gazeteciler Ronaldinho’nun etrafını sardı. Brezilya ve AC Milan’dan eski takım arkadaşı Dida da sahada ona katıldı. Maç için Ronaldinho’nun ünlü forma numarasından adını alan R10 isimli geçici bir tribün inşa edilmişti.

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Ronaldinho, kariyerinin zirvesinde Brezilya ile 2002 Dünya Kupası’nı, Barcelona ile 2006 Şampiyonlar Ligi’ni, Barcelona ve Milan ile lig şampiyonluklarını kazandı. Ayrıca 2005’te Ballon d’Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini aldı. Paris Saint-Germain, Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro, Fluminense ve Queretaro’da da oynadı.

Ronaldinho, Ravenna için yeniden oynayacak mı?

Kariyerinde 299 gol atan Ronaldinho, Ravenna formasıyla 300. golüne ulaşmayı umuyordu. Ev sahibi ekip penaltı kazansaydı atışı onun kullanması planlanıyordu.

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Serie C grubunda ikinci sırada bulunan Ravenna için yeniden forma giyip giymeyeceği henüz bilinmediğinden, bir fırsat daha bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor.